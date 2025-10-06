AGI Alpha pris i dag

Sanntids AGI Alpha (AGIALPHA) pris i dag er $ 0.0029806, med en 3.83% endring de siste 24 timene. Nåværende AGIALPHA til USD konverteringssats er $ 0.0029806 per AGIALPHA.

AGI Alpha rangerer for tiden som #1556 etter markedsverdi på $ 2.98M, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M AGIALPHA. I løpet av de siste 24 timene AGIALPHA har den blitt handlet mellom $ 0.0028615(laveste) og $ 0.0179997 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.049960137859604584, mens tidenes laveste notering var $ 0.000577276480339268.

Kortsiktig har AGIALPHA beveget seg +0.15% i løpet av den siste timen og -12.34% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 39.71K.

AGI Alpha (AGIALPHA) Markedsinformasjon

Rangering No.1556 Markedsverdi $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volum (24 timer) $ 39.71K$ 39.71K $ 39.71K Fullt utvannet markedsverdi $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på AGI Alpha er $ 2.98M, med et 24-timers handelsvolum på $ 39.71K. Den sirkulerende forsyningen på AGIALPHA er 1000.00M, med en total tilgang på 999996903.81. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.98M.