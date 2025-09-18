Dagens Fusionist livepris er 0.5778 USD. Spor prisoppdateringer for ACE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ACE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fusionist livepris er 0.5778 USD. Spor prisoppdateringer for ACE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ACE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ACE

ACE Prisinformasjon

ACE teknisk dokument

ACE Offisiell nettside

ACE tokenomics

ACE Prisprognose

ACE-historikk

ACE Kjøpeguide

ACE-til-fiat-valutakonverter

ACE Spot

ACE USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Fusionist Logo

Fusionist Pris(ACE)

1 ACE til USD livepris:

$0.5778
$0.5778$0.5778
-0.61%1D
USD
Fusionist (ACE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:44:30 (UTC+8)

Fusionist (ACE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.5691
$ 0.5691$ 0.5691
24 timer lav
$ 0.6116
$ 0.6116$ 0.6116
24 timer høy

$ 0.5691
$ 0.5691$ 0.5691

$ 0.6116
$ 0.6116$ 0.6116

$ 17.948923927407268
$ 17.948923927407268$ 17.948923927407268

$ 0.4264239671179304
$ 0.4264239671179304$ 0.4264239671179304

-0.02%

-0.61%

-10.76%

-10.76%

Fusionist (ACE) sanntidsprisen er $ 0.5778. I løpet av de siste 24 timene har ACE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.5691 og et toppnivå på $ 0.6116, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACE er $ 17.948923927407268, mens den rekordlave prisen er $ 0.4264239671179304.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -10.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fusionist (ACE) Markedsinformasjon

No.633

$ 43.30M
$ 43.30M$ 43.30M

$ 563.15K
$ 563.15K$ 563.15K

$ 84.94M
$ 84.94M$ 84.94M

74.94M
74.94M 74.94M

147,000,000
147,000,000 147,000,000

146,307,870
146,307,870 146,307,870

50.97%

BSC

Nåværende markedsverdi på Fusionist er $ 43.30M, med et 24-timers handelsvolum på $ 563.15K. Den sirkulerende forsyningen på ACE er 74.94M, med en total tilgang på 146307870. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.94M.

Fusionist (ACE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Fusionist for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003546-0.61%
30 dager$ +0.0269+4.88%
60 dager$ -0.0647-10.08%
90 dager$ +0.0969+20.14%
Fusionist Prisendring i dag

I dag registrerte ACE en endring på $ -0.003546 (-0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Fusionist 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0269 (+4.88%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Fusionist 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ACE en endring på $ -0.0647 (-10.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Fusionist 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0969+20.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Fusionist (ACE)?

Sjekk ut Fusionist Prishistorikk-siden nå.

Hva er Fusionist (ACE)

ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game.

Fusionist er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fusionist investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ACE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Fusionist på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fusionist kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fusionist Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fusionist (ACE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fusionist (ACE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fusionist.

Sjekk Fusionistprisprognosen nå!

Fusionist (ACE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fusionist (ACE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ACE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fusionist (ACE)

Leter du etter hvordan du kjøperFusionist? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fusionist på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ACE til lokale valutaer

1 Fusionist(ACE) til VND
15,204.807
1 Fusionist(ACE) til AUD
A$0.872478
1 Fusionist(ACE) til GBP
0.427572
1 Fusionist(ACE) til EUR
0.49113
1 Fusionist(ACE) til USD
$0.5778
1 Fusionist(ACE) til MYR
RM2.42676
1 Fusionist(ACE) til TRY
23.909364
1 Fusionist(ACE) til JPY
¥84.9366
1 Fusionist(ACE) til ARS
ARS$852.208776
1 Fusionist(ACE) til RUB
48.2463
1 Fusionist(ACE) til INR
50.892624
1 Fusionist(ACE) til IDR
Rp9,629.996148
1 Fusionist(ACE) til KRW
806.978592
1 Fusionist(ACE) til PHP
32.951934
1 Fusionist(ACE) til EGP
￡E.27.826848
1 Fusionist(ACE) til BRL
R$3.068118
1 Fusionist(ACE) til CAD
C$0.791586
1 Fusionist(ACE) til BDT
70.341372
1 Fusionist(ACE) til NGN
863.672328
1 Fusionist(ACE) til COP
$2,257.03125
1 Fusionist(ACE) til ZAR
R.10.007496
1 Fusionist(ACE) til UAH
23.874696
1 Fusionist(ACE) til TZS
T.Sh.1,430.193672
1 Fusionist(ACE) til VES
Bs94.1814
1 Fusionist(ACE) til CLP
$551.799
1 Fusionist(ACE) til PKR
Rs164.002752
1 Fusionist(ACE) til KZT
312.826698
1 Fusionist(ACE) til THB
฿18.37404
1 Fusionist(ACE) til TWD
NT$17.466894
1 Fusionist(ACE) til AED
د.إ2.120526
1 Fusionist(ACE) til CHF
Fr0.456462
1 Fusionist(ACE) til HKD
HK$4.489506
1 Fusionist(ACE) til AMD
֏221.12406
1 Fusionist(ACE) til MAD
.د.م5.211756
1 Fusionist(ACE) til MXN
$10.625742
1 Fusionist(ACE) til SAR
ريال2.16675
1 Fusionist(ACE) til ETB
Br82.954746
1 Fusionist(ACE) til KES
KSh74.640204
1 Fusionist(ACE) til JOD
د.أ0.4096602
1 Fusionist(ACE) til PLN
2.091636
1 Fusionist(ACE) til RON
лв2.490318
1 Fusionist(ACE) til SEK
kr5.437098
1 Fusionist(ACE) til BGN
лв0.959148
1 Fusionist(ACE) til HUF
Ft191.956716
1 Fusionist(ACE) til CZK
11.948904
1 Fusionist(ACE) til KWD
د.ك0.176229
1 Fusionist(ACE) til ILS
1.924074
1 Fusionist(ACE) til BOB
Bs3.992598
1 Fusionist(ACE) til AZN
0.98226
1 Fusionist(ACE) til TJS
SM5.408208
1 Fusionist(ACE) til GEL
1.56006
1 Fusionist(ACE) til AOA
Kz526.705146
1 Fusionist(ACE) til BHD
.د.ب0.2178306
1 Fusionist(ACE) til BMD
$0.5778
1 Fusionist(ACE) til DKK
kr3.66903
1 Fusionist(ACE) til HNL
L15.144138
1 Fusionist(ACE) til MUR
26.197452
1 Fusionist(ACE) til NAD
$10.02483
1 Fusionist(ACE) til NOK
kr5.743332
1 Fusionist(ACE) til NZD
$0.98226
1 Fusionist(ACE) til PAB
B/.0.5778
1 Fusionist(ACE) til PGK
K2.415204
1 Fusionist(ACE) til QAR
ر.ق2.097414
1 Fusionist(ACE) til RSD
дин.57.623994
1 Fusionist(ACE) til UZS
soʻm7,133.328126
1 Fusionist(ACE) til ALL
L47.645388
1 Fusionist(ACE) til ANG
ƒ1.034262
1 Fusionist(ACE) til AWG
ƒ1.04004
1 Fusionist(ACE) til BBD
$1.1556
1 Fusionist(ACE) til BAM
KM0.959148
1 Fusionist(ACE) til BIF
Fr1,724.733
1 Fusionist(ACE) til BND
$0.739584
1 Fusionist(ACE) til BSD
$0.5778
1 Fusionist(ACE) til JMD
$92.684898
1 Fusionist(ACE) til KHR
2,320.479468
1 Fusionist(ACE) til KMF
Fr241.5204
1 Fusionist(ACE) til LAK
12,560.869314
1 Fusionist(ACE) til LKR
Rs174.772944
1 Fusionist(ACE) til MDL
L9.5337
1 Fusionist(ACE) til MGA
Ar2,556.632106
1 Fusionist(ACE) til MOP
P4.628178
1 Fusionist(ACE) til MVR
8.84034
1 Fusionist(ACE) til MWK
MK1,003.124358
1 Fusionist(ACE) til MZN
MT36.92142
1 Fusionist(ACE) til NPR
Rs81.423576
1 Fusionist(ACE) til PYG
4,126.6476
1 Fusionist(ACE) til RWF
Fr837.2322
1 Fusionist(ACE) til SBD
$4.73796
1 Fusionist(ACE) til SCR
8.279874
1 Fusionist(ACE) til SRD
$22.008402
1 Fusionist(ACE) til SVC
$5.05575
1 Fusionist(ACE) til SZL
L10.02483
1 Fusionist(ACE) til TMT
m2.0223
1 Fusionist(ACE) til TND
د.ت1.681398
1 Fusionist(ACE) til TTD
$3.911706
1 Fusionist(ACE) til UGX
Sh2,026.9224
1 Fusionist(ACE) til XAF
Fr322.4124
1 Fusionist(ACE) til XCD
$1.56006
1 Fusionist(ACE) til XOF
Fr322.4124
1 Fusionist(ACE) til XPF
Fr58.3578
1 Fusionist(ACE) til BWP
P7.696296
1 Fusionist(ACE) til BZD
$1.161378
1 Fusionist(ACE) til CVE
$54.186084
1 Fusionist(ACE) til DJF
Fr102.2706
1 Fusionist(ACE) til DOP
$35.835156
1 Fusionist(ACE) til DZD
د.ج74.859768
1 Fusionist(ACE) til FJD
$1.30005
1 Fusionist(ACE) til GNF
Fr5,023.971
1 Fusionist(ACE) til GTQ
Q4.425948
1 Fusionist(ACE) til GYD
$120.927762
1 Fusionist(ACE) til ISK
kr69.9138

Fusionist Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fusionist, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Fusionist nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Fusionist

Hvor mye er Fusionist (ACE) verdt i dag?
Live ACE prisen i USD er 0.5778 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ACE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ACE til USD er $ 0.5778. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fusionist?
Markedsverdien for ACE er $ 43.30M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ACE?
Den sirkulerende forsyningen av ACE er 74.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forACE ?
ACE oppnådde en ATH-pris på 17.948923927407268 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ACE?
ACE så en ATL-pris på 0.4264239671179304 USD.
Hva er handelsvolumet til ACE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ACE er $ 563.15K USD.
Vil ACE gå høyere i år?
ACE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ACE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:44:30 (UTC+8)

Fusionist (ACE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

ACE-til-USD-kalkulator

Beløp

ACE
ACE
USD
USD

1 ACE = 0.5778 USD

Handle ACE

ACEUSDT
$0.5778
$0.5778$0.5778
-0.48%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker