Fusionist (ACE) Informasjon ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. Offisiell nettside: https://ace.fusionist.io/ Teknisk dokument: https://www.fusionist.io/doc/Fusionist_Endurance_WhitePaper_Ver1.0_Publish.pdf Blokkutforsker: https://explorer-endurance.fusionist.io/accounts Kjøp ACE nå!

Fusionist (ACE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fusionist (ACE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.13M $ 40.13M $ 40.13M Total forsyning: $ 146.31M $ 146.31M $ 146.31M Sirkulerende forsyning: $ 74.94M $ 74.94M $ 74.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.72M $ 78.72M $ 78.72M All-time high: $ 20 $ 20 $ 20 All-Time Low: $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 Nåværende pris: $ 0.5355 $ 0.5355 $ 0.5355 Lær mer om Fusionist (ACE) pris

Fusionist (ACE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fusionist (ACE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ACE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ACE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ACEs tokenomics, kan du utforske ACE tokenets livepris!

Fusionist (ACE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ACE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ACE nå!

ACE prisforutsigelse Vil du vite hvor ACE kan være på vei? Vår ACE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ACE tokenets prisforutsigelse nå!

