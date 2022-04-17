Hva er Abelian (ABEL)

Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.

Folk spør også: Andre spørsmål om Abelian Hvor mye er Abelian (ABEL) verdt i dag? Live ABEL prisen i USD er 0.09187 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ABEL-til-USD-pris? $ 0.09187 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ABEL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Abelian? Markedsverdien for ABEL er $ 9.75M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ABEL? Den sirkulerende forsyningen av ABEL er 106.12M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forABEL ? ABEL oppnådde en ATH-pris på 1.5703190389504647 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ABEL? ABEL så en ATL-pris på 0.03026414280417002 USD . Hva er handelsvolumet til ABEL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ABEL er $ 18.83K USD . Vil ABEL gå høyere i år? ABEL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ABEL prisprognosen for en mer grundig analyse.

Abelian (ABEL) Viktige bransjeoppdateringer

