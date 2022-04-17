Abelian (ABEL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Abelian (ABEL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Abelian (ABEL) Informasjon Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable. Offisiell nettside: https://pqabelian.io Teknisk dokument: https://download.pqabelian.io/release/docs/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.pqabelian.io/home

Abelian (ABEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Abelian (ABEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.32M $ 10.32M $ 10.32M Total forsyning: $ 126.79M $ 126.79M $ 126.79M Sirkulerende forsyning: $ 106.21M $ 106.21M $ 106.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.89M $ 21.89M $ 21.89M All-time high: $ 1.998 $ 1.998 $ 1.998 All-Time Low: $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 $ 0.03026414280417002 Nåværende pris: $ 0.0972 $ 0.0972 $ 0.0972 Lær mer om Abelian (ABEL) pris

Abelian (ABEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Abelian (ABEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Hvordan kjøpe ABEL Interessert i å legge til Abelian (ABEL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ABEL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel.

Abelian (ABEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ABEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

ABEL prisforutsigelse Vil du vite hvor ABEL kan være på vei? Vår ABEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

