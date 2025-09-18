Dagens ABBC Coin livepris er 0.00755 USD. Spor prisoppdateringer for ABBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ABBC Coin livepris er 0.00755 USD. Spor prisoppdateringer for ABBC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ABBC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ABBC til USD livepris:

$0.00755
$0.00755$0.00755
+0.05%1D
USD
ABBC Coin (ABBC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:11:51 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.006817
$ 0.006817$ 0.006817
24 timer lav
$ 0.007999
$ 0.007999$ 0.007999
24 timer høy

$ 0.006817
$ 0.006817$ 0.006817

$ 0.007999
$ 0.007999$ 0.007999

$ 2.05421
$ 2.05421$ 2.05421

$ 0.000710730004387872
$ 0.000710730004387872$ 0.000710730004387872

0.00%

+0.05%

+2.48%

+2.48%

ABBC Coin (ABBC) sanntidsprisen er $ 0.00755. I løpet av de siste 24 timene har ABBC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006817 og et toppnivå på $ 0.007999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ABBC er $ 2.05421, mens den rekordlave prisen er $ 0.000710730004387872.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ABBC endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og +2.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ABBC Coin (ABBC) Markedsinformasjon

No.1355

$ 6.84M
$ 6.84M$ 6.84M

$ 55.97K
$ 55.97K$ 55.97K

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

905.30M
905.30M 905.30M

1,225,109,279
1,225,109,279 1,225,109,279

907,217,636.86
907,217,636.86 907,217,636.86

73.89%

ABBC

Nåværende markedsverdi på ABBC Coin er $ 6.84M, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.97K. Den sirkulerende forsyningen på ABBC er 905.30M, med en total tilgang på 907217636.86. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.25M.

ABBC Coin (ABBC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ABBC Coin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00000377+0.05%
30 dager$ +0.002184+40.70%
60 dager$ -0.004488-37.29%
90 dager$ -0.001923-20.30%
ABBC Coin Prisendring i dag

I dag registrerte ABBC en endring på $ +0.00000377 (+0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ABBC Coin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.002184 (+40.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ABBC Coin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ABBC en endring på $ -0.004488 (-37.29%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ABBC Coin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.001923-20.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ABBC Coin (ABBC)?

Sjekk ut ABBC Coin Prishistorikk-siden nå.

Hva er ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ABBC Coin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ABBC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ABBC Coin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ABBC Coin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ABBC Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ABBC Coin (ABBC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ABBC Coin (ABBC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ABBC Coin.

Sjekk ABBC Coinprisprognosen nå!

ABBC Coin (ABBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ABBC Coin (ABBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ABBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ABBC Coin (ABBC)

Leter du etter hvordan du kjøperABBC Coin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ABBC Coin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ABBC til lokale valutaer

1 ABBC Coin(ABBC) til VND
198.67825
1 ABBC Coin(ABBC) til AUD
A$0.0114005
1 ABBC Coin(ABBC) til GBP
0.005587
1 ABBC Coin(ABBC) til EUR
0.0064175
1 ABBC Coin(ABBC) til USD
$0.00755
1 ABBC Coin(ABBC) til MYR
RM0.03171
1 ABBC Coin(ABBC) til TRY
0.3123435
1 ABBC Coin(ABBC) til JPY
¥1.10985
1 ABBC Coin(ABBC) til ARS
ARS$11.135646
1 ABBC Coin(ABBC) til RUB
0.6303495
1 ABBC Coin(ABBC) til INR
0.6650795
1 ABBC Coin(ABBC) til IDR
Rp125.833283
1 ABBC Coin(ABBC) til KRW
10.544632
1 ABBC Coin(ABBC) til PHP
0.4307275
1 ABBC Coin(ABBC) til EGP
￡E.0.363608
1 ABBC Coin(ABBC) til BRL
R$0.040166
1 ABBC Coin(ABBC) til CAD
C$0.0103435
1 ABBC Coin(ABBC) til BDT
0.919137
1 ABBC Coin(ABBC) til NGN
11.285438
1 ABBC Coin(ABBC) til COP
$29.3774275
1 ABBC Coin(ABBC) til ZAR
R.0.1308415
1 ABBC Coin(ABBC) til UAH
0.311966
1 ABBC Coin(ABBC) til TZS
T.Sh.18.688062
1 ABBC Coin(ABBC) til VES
Bs1.23065
1 ABBC Coin(ABBC) til CLP
$7.21025
1 ABBC Coin(ABBC) til PKR
Rs2.142992
1 ABBC Coin(ABBC) til KZT
4.0876455
1 ABBC Coin(ABBC) til THB
฿0.2403165
1 ABBC Coin(ABBC) til TWD
NT$0.228161
1 ABBC Coin(ABBC) til AED
د.إ0.0277085
1 ABBC Coin(ABBC) til CHF
Fr0.0059645
1 ABBC Coin(ABBC) til HKD
HK$0.0586635
1 ABBC Coin(ABBC) til AMD
֏2.889385
1 ABBC Coin(ABBC) til MAD
.د.م0.068101
1 ABBC Coin(ABBC) til MXN
$0.13892
1 ABBC Coin(ABBC) til SAR
ريال0.0283125
1 ABBC Coin(ABBC) til ETB
Br1.0839535
1 ABBC Coin(ABBC) til KES
KSh0.975309
1 ABBC Coin(ABBC) til JOD
د.أ0.00535295
1 ABBC Coin(ABBC) til PLN
0.027331
1 ABBC Coin(ABBC) til RON
лв0.0325405
1 ABBC Coin(ABBC) til SEK
kr0.07097
1 ABBC Coin(ABBC) til BGN
лв0.012533
1 ABBC Coin(ABBC) til HUF
Ft2.5090915
1 ABBC Coin(ABBC) til CZK
0.1559075
1 ABBC Coin(ABBC) til KWD
د.ك0.00230275
1 ABBC Coin(ABBC) til ILS
0.0251415
1 ABBC Coin(ABBC) til BOB
Bs0.0521705
1 ABBC Coin(ABBC) til AZN
0.012835
1 ABBC Coin(ABBC) til TJS
SM0.070668
1 ABBC Coin(ABBC) til GEL
0.020385
1 ABBC Coin(ABBC) til AOA
Kz6.8823535
1 ABBC Coin(ABBC) til BHD
.د.ب0.00284635
1 ABBC Coin(ABBC) til BMD
$0.00755
1 ABBC Coin(ABBC) til DKK
kr0.0479425
1 ABBC Coin(ABBC) til HNL
L0.1978855
1 ABBC Coin(ABBC) til MUR
0.342317
1 ABBC Coin(ABBC) til NAD
$0.1309925
1 ABBC Coin(ABBC) til NOK
kr0.075047
1 ABBC Coin(ABBC) til NZD
$0.012835
1 ABBC Coin(ABBC) til PAB
B/.0.00755
1 ABBC Coin(ABBC) til PGK
K0.031559
1 ABBC Coin(ABBC) til QAR
ر.ق0.0274065
1 ABBC Coin(ABBC) til RSD
дин.0.752735
1 ABBC Coin(ABBC) til UZS
soʻm93.2098085
1 ABBC Coin(ABBC) til ALL
L0.622573
1 ABBC Coin(ABBC) til ANG
ƒ0.0135145
1 ABBC Coin(ABBC) til AWG
ƒ0.01359
1 ABBC Coin(ABBC) til BBD
$0.0151
1 ABBC Coin(ABBC) til BAM
KM0.012533
1 ABBC Coin(ABBC) til BIF
Fr22.53675
1 ABBC Coin(ABBC) til BND
$0.009664
1 ABBC Coin(ABBC) til BSD
$0.00755
1 ABBC Coin(ABBC) til JMD
$1.2110955
1 ABBC Coin(ABBC) til KHR
30.321253
1 ABBC Coin(ABBC) til KMF
Fr3.1559
1 ABBC Coin(ABBC) til LAK
164.1304315
1 ABBC Coin(ABBC) til LKR
Rs2.283724
1 ABBC Coin(ABBC) til MDL
L0.124575
1 ABBC Coin(ABBC) til MGA
Ar33.4070135
1 ABBC Coin(ABBC) til MOP
P0.0604755
1 ABBC Coin(ABBC) til MVR
0.115515
1 ABBC Coin(ABBC) til MWK
MK13.1076305
1 ABBC Coin(ABBC) til MZN
MT0.482445
1 ABBC Coin(ABBC) til NPR
Rs1.063946
1 ABBC Coin(ABBC) til PYG
53.9221
1 ABBC Coin(ABBC) til RWF
Fr10.93995
1 ABBC Coin(ABBC) til SBD
$0.06191
1 ABBC Coin(ABBC) til SCR
0.108267
1 ABBC Coin(ABBC) til SRD
$0.2875795
1 ABBC Coin(ABBC) til SVC
$0.0660625
1 ABBC Coin(ABBC) til SZL
L0.1309925
1 ABBC Coin(ABBC) til TMT
m0.026425
1 ABBC Coin(ABBC) til TND
د.ت0.0219705
1 ABBC Coin(ABBC) til TTD
$0.0511135
1 ABBC Coin(ABBC) til UGX
Sh26.4854
1 ABBC Coin(ABBC) til XAF
Fr4.2129
1 ABBC Coin(ABBC) til XCD
$0.020385
1 ABBC Coin(ABBC) til XOF
Fr4.2129
1 ABBC Coin(ABBC) til XPF
Fr0.76255
1 ABBC Coin(ABBC) til BWP
P0.100566
1 ABBC Coin(ABBC) til BZD
$0.0151755
1 ABBC Coin(ABBC) til CVE
$0.708039
1 ABBC Coin(ABBC) til DJF
Fr1.3439
1 ABBC Coin(ABBC) til DOP
$0.468251
1 ABBC Coin(ABBC) til DZD
د.ج0.978178
1 ABBC Coin(ABBC) til FJD
$0.0169875
1 ABBC Coin(ABBC) til GNF
Fr65.64725
1 ABBC Coin(ABBC) til GTQ
Q0.057833
1 ABBC Coin(ABBC) til GYD
$1.5801395
1 ABBC Coin(ABBC) til ISK
kr0.91355

Folk spør også: Andre spørsmål om ABBC Coin

Hvor mye er ABBC Coin (ABBC) verdt i dag?
Live ABBC prisen i USD er 0.00755 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ABBC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ABBC til USD er $ 0.00755. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ABBC Coin?
Markedsverdien for ABBC er $ 6.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ABBC?
Den sirkulerende forsyningen av ABBC er 905.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forABBC ?
ABBC oppnådde en ATH-pris på 2.05421 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ABBC?
ABBC så en ATL-pris på 0.000710730004387872 USD.
Hva er handelsvolumet til ABBC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ABBC er $ 55.97K USD.
Vil ABBC gå høyere i år?
ABBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ABBC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:11:51 (UTC+8)

ABBC Coin (ABBC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

