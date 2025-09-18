Hva er ABBC Coin (ABBC)

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

ABBC Coin (ABBC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ABBC Coin (ABBC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ABBC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ABBC Coin (ABBC)

Folk spør også: Andre spørsmål om ABBC Coin Hvor mye er ABBC Coin (ABBC) verdt i dag? Live ABBC prisen i USD er 0.00755 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ABBC-til-USD-pris? $ 0.00755 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ABBC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for ABBC Coin? Markedsverdien for ABBC er $ 6.84M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ABBC? Den sirkulerende forsyningen av ABBC er 905.30M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forABBC ? ABBC oppnådde en ATH-pris på 2.05421 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ABBC? ABBC så en ATL-pris på 0.000710730004387872 USD . Hva er handelsvolumet til ABBC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ABBC er $ 55.97K USD . Vil ABBC gå høyere i år? ABBC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ABBC prisprognosen for en mer grundig analyse.

ABBC Coin (ABBC) Viktige bransjeoppdateringer

