ABBC Coin (ABBC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ABBC Coin (ABBC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ABBC Coin (ABBC) Informasjon ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. Offisiell nettside: https://abbccoin.com/ Teknisk dokument: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://e.abbcnet.io/ Kjøp ABBC nå!

ABBC Coin (ABBC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ABBC Coin (ABBC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M Total forsyning: $ 907.22M $ 907.22M $ 907.22M Sirkulerende forsyning: $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.90M $ 8.90M $ 8.90M All-time high: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 All-Time Low: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 Nåværende pris: $ 0.007261 $ 0.007261 $ 0.007261 Lær mer om ABBC Coin (ABBC) pris

ABBC Coin (ABBC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ABBC Coin (ABBC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ABBC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ABBC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABBCs tokenomics, kan du utforske ABBC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe ABBC Interessert i å legge til ABBC Coin (ABBC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe ABBC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper ABBC på MEXC nå!

ABBC Coin (ABBC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til ABBC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for ABBC nå!

ABBC prisforutsigelse Vil du vite hvor ABBC kan være på vei? Vår ABBC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ABBC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!