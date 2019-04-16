Newton (AB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Newton (AB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Newton (AB) Informasjon Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy. Offisiell nettside: https://ab.org Teknisk dokument: https://ab.org/files/AB%20Litepaper.pdf Blokkutforsker: https://explorer.ab.org/ Kjøp AB nå!

Newton (AB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Newton (AB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 663.02M $ 663.02M $ 663.02M Total forsyning: $ 98.82B $ 98.82B $ 98.82B Sirkulerende forsyning: $ 78.52B $ 78.52B $ 78.52B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 834.47M $ 834.47M $ 834.47M All-time high: $ 0.067 $ 0.067 $ 0.067 All-Time Low: $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 $ 0.000021727235152132 Nåværende pris: $ 0.008444 $ 0.008444 $ 0.008444 Lær mer om Newton (AB) pris

Newton (AB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Newton (AB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ABs tokenomics, kan du utforske AB tokenets livepris!

Newton (AB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

AB prisforutsigelse Vil du vite hvor AB kan være på vei? Vår AB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

