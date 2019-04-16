Hva er Newton (AB)

Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.

Newton er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Newton investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk AB Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Newton på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Newton kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Newton Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Newton (AB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Newton (AB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Newton.

Sjekk Newtonprisprognosen nå!

Newton (AB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Newton (AB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AB tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Newton (AB)

Leter du etter hvordan du kjøperNewton? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Newton på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AB til lokale valutaer

Prøv konverting

Newton Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Newton, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Newton Hvor mye er Newton (AB) verdt i dag? Live AB prisen i USD er 0.008431 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AB-til-USD-pris? $ 0.008431 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AB til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Newton? Markedsverdien for AB er $ 658.07M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AB? Den sirkulerende forsyningen av AB er 78.05B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAB ? AB oppnådde en ATH-pris på 0.01729000494512941 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AB? AB så en ATL-pris på 0.000021727235152132 USD . Hva er handelsvolumet til AB? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AB er $ 72.19K USD . Vil AB gå høyere i år? AB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AB prisprognosen for en mer grundig analyse.

