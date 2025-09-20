8008 (8008) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003064 24 timer lav $ 0.00003161 24 timer høy All Time High $ 0.00196865 Laveste pris $ 0.00001905 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -2.21% Prisendring (7D) -2.74%

8008 (8008) sanntidsprisen er $0.00003077. I løpet av de siste 24 timene har 8008 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003064 og et toppnivå på $ 0.00003161, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 8008 er $ 0.00196865, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001905.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 8008 endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -2.21% over 24 timer og -2.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

8008 (8008) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.74K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.74K Opplagsforsyning 999.18M Total forsyning 999,179,245.200626

Nåværende markedsverdi på 8008 er $ 30.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 8008 er 999.18M, med en total tilgang på 999179245.200626. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.74K.