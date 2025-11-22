Šiandienos tiesioginė XOXNO kaina yra 0.01450628 USD.XOXNO Rinkos kapitalizacija yra 958,725 USD. Stebėkite XOXNO į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė XOXNO kaina yra 0.01450628 USD.XOXNO Rinkos kapitalizacija yra 958,725 USD. Stebėkite XOXNO į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!
Šiandienos XOXNO (XOXNO) tiesioginė kaina yra $ 0.01450628, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 11.89%. Dabartinis XOXNO į USD konversijos rodiklis yra $ 0.01450628 už XOXNO.
XOXNO šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 958,725, o apyvartoje yra 66.47M XOXNO. Per pastarąsias 24 valandas XOXNO prekyba svyravo tarp $ 0.01410899 (žemiausios) ir $ 0.01648747 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0.291313, o visų laikų žemiausia – $ 0.01410899.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip XOXNO judėjo +0.70% per pastarąją valandą ir -17.23% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
XOXNO (XOXNO) rinkos informacija
$ 958.73K
--
$ 1.44M
66.47M
99,954,062.35458452
Dabartinė XOXNO rinkos kapitalizacija yra $ 958.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XOXNO apyvartoje yra 66.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 99954062.35458452. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.44M
XOXNO Kainų istorija USD
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01410899
24 val. žemiausia
$ 0.01648747
24 val. aukščiausia
$ 0.01410899
$ 0.01648747
$ 0.291313
$ 0.01410899
+0.70%
-11.89%
-17.23%
-17.23%
XOXNO (XOXNO) kainos istorija USD
Šiandienos XOXNO kainos pokytis į USD: $ -0.00195839209714865. XOXNO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0023268551. XOXNO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0063377313. XOXNO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.013673630665882293.
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00195839209714865
-11.89%
30 dienų
$ -0.0023268551
-16.04%
60 dienų
$ -0.0063377313
-43.68%
90 dienų
$ -0.013673630665882293
-48.52%
Kainos prognozė XOXNO
XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XOXNO 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. XOXNO kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
MEXC įrankiai Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR). Norite sužinoti, kokia XOXNO kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų XOXNO kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami XOXNO Kainų prognozavimas.
Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XOXNO
Kiek 1 XOXNO bus vertas 2030 m.?
Jei XOXNO augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus XOXNO potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Kiek kainuoja XOXNO šiandien?
Šiandien XOXNO kaina yra $ 0.01450628. Peržiūrėkite mūsų kainų istorijos skyrių, kad pamatytumėte šiandienos, 30 dienų, 60 dienų ir 90 dienų istoriją.
Ar XOXNO vis dar gera investicija?
XOXNO išlieka aktyviai prekiaujama kriptovaliuta, kurioje nuolat dalyvaujama rinkoje ir vystoma ekosistema. Tačiau investicijos į kriptovaliutas, pavyzdžiui į XOXNO, yra iš esmės nepastovios ir turėtų atitikti jūsų asmeninę rizikos toleranciją. Prieš priimdami finansinius sprendimus ir investuodami, visada atlikite nepriklausomą tyrimą (DYOR) ir atsižvelkite į rinkos sąlygas.
Kokia yra XOXNO dienos prekybos apimtis?
XOXNO vertės -- buvo prekiauta MEXC per pastarąsias 24 valandas.
Kokia dabartinė XOXNO kaina?
Tiesioginė XOXNO kaina atnaujinama realiuoju laiku, atsižvelgiant į pasaulinę prekybos veiklą pagrindinėse biržose, įskaitant MEXC. Rinkos kainos nuolat svyruoja dėl likvidumo, prekybos apimties ir bendros nuotaikos pokyčių. Norėdami peržiūrėti naujausią XOXNO kainą pageidaujama valiuta, apsilankykite XOXNO Kaina ir gaukite daugiau informacijos.
Kas daro įtaką XOXNO kainai?
XOXNO kainą lemia keli pagrindiniai veiksniai, įskaitant bendrą rinkos nuotaiką, prekybos apimtį, technologinę plėtrą ir nauotojų priėmimo tendencijas. Platesnės makroekonominės sąlygos, tokios kaip palūkanų normų pokyčiai, likvidumo ciklai ir reguliavimo signalai, taip pat vaidina svarbų vaidmenį kainų judėjimui.
Norėdami gauti naujausią informaciją apie rinkos pokyčius ir projektų atnaujinimus realiuoju laiku, apsilankykite MEXC News, kur rasite naujausią analizę ir kriptovaliutų įžvalgas.
Kuris tokenas turi didžiausią prekybos apimtį MEXC platformoje?
Žemiau pateikiami šiuo metu daugiausiai MEXC prekiaujamų tokenų duomenys pagal 24 valandų prekybos apimtį. Kainos ir našumas nuolat atnaujinami remiantis tiesioginiais rinkos duomenimis.
Populiariausias tokenas
Kaina
Keisti
BTC
84,631.68
+2.05%
ETH
2,755.07
+1.85%
SOL
127.39
+1.58%
USDC
1.0005
-0.01%
XRP
1.9458
+1.84%
Kaip pateikti nuostolių ribojimo arba pelno atsiėmimo pavedimą XOXNO MEXC biržoje?
MEXC palaiko nuostolių ribojimo ir pelno atsiėmimo pavedimus, kad padėtų automatiškai valdyti riziką.
1. Eikite į prekybos neatidėliotinais arba ateities sandoriais skyrių ir pasirinkite XOXNO/USDT valiutų porą.
2. Pavedimo tipo meniu pasirinkite Limito stabdymą arba Suaktyvinimo pavedimą.
3. Nustatykite savo paleidimo kainą (lygį, kuris aktyvuoja pavedimą) ir vykdymo kainą (kainą, už kurią jis bus įvykdytas).
4. Patvirtinkite pavedimo duomenis ir pateikite.
Jūsų nuostolių ribojimo pavedimas bus aktyvuotas, jei XOXNO kaina pajudės prieš jūsų poziciją, o pelno siekimo pavedimas bus įvykdytas automatiškai, kai bus pasiektas jūsų tikslinis pelno lygis.
Išsamesnių pavyzdžių ir pamokų rasite MEXC neatidėliotinų sandorių prekybos vadove
Ar XOXNO kaina šiemet kils?
XOXNO kaina šiais metais gali kilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Išsamesnės analizės ieškokite XOXNO (XOXNO) kainų prognozėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 14:32:26(UTC+8)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.