Alaya AI (AGT) realiojo laiko kaina yra $ 0.007034. Per pastarąsias 24 valandas AGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005459 iki aukščiausios $ 0.0088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGT kaina yra $ 0.037527642405048224, o žemiausia – $ 0.004112865886010598.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGT per pastarąją valandą pasikeitė -2.56%, per 24 valandas – +6.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +52.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Alaya AI (AGT) rinkos informacija
No.1102
$ 12.03M
$ 480.81K
$ 35.17M
1.71B
5,000,000,000
5,000,000,000
34.21%
BSC
Dabartinė Alaya AI rinkos kapitalizacija yra $ 12.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 480.81K. AGT apyvartoje yra 1.71B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.17M
Alaya AI (AGT) kainos istorija USD
Stebėkite Alaya AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004434
+6.74%
30 dienų
$ +0.001043
+17.40%
60 dienų
$ -0.00112
-13.74%
90 dienų
$ -0.012835
-64.60%
Alaya AI kainos pokytis šiandien
Šiandien AGT užfiksuotas $ +0.0004434 (+6.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Alaya AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001043 (+17.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Alaya AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGT rodiklis pasikeitė $ -0.00112 (-13.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Alaya AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.012835 (-64.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alaya AI (AGT) pokyčius?
Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.
Alaya AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Alaya AI (AGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alaya AI (AGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alaya AI prognozes.
Supratimas apie Alaya AI (AGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
