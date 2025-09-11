Daugiau apie AGT

Alaya AI logotipas

Alaya AI kaina(AGT)

1 AGT į USD – tiesioginė kaina:

$0.007022
$0.007022$0.007022
+6.74%1D
USD
Alaya AI (AGT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:14:21(UTC+8)

Alaya AI (AGT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.005459
$ 0.005459$ 0.005459
24 val. žemiausia
$ 0.0088
$ 0.0088$ 0.0088
24 val. aukščiausia

$ 0.005459
$ 0.005459$ 0.005459

$ 0.0088
$ 0.0088$ 0.0088

$ 0.037527642405048224
$ 0.037527642405048224$ 0.037527642405048224

$ 0.004112865886010598
$ 0.004112865886010598$ 0.004112865886010598

-2.56%

+6.74%

+52.77%

+52.77%

Alaya AI (AGT) realiojo laiko kaina yra $ 0.007034. Per pastarąsias 24 valandas AGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.005459 iki aukščiausios $ 0.0088 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AGT kaina yra $ 0.037527642405048224, o žemiausia – $ 0.004112865886010598.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AGT per pastarąją valandą pasikeitė -2.56%, per 24 valandas – +6.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +52.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Alaya AI (AGT) rinkos informacija

No.1102

$ 12.03M
$ 12.03M$ 12.03M

$ 480.81K
$ 480.81K$ 480.81K

$ 35.17M
$ 35.17M$ 35.17M

1.71B
1.71B 1.71B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

34.21%

BSC

Dabartinė Alaya AI rinkos kapitalizacija yra $ 12.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 480.81K. AGT apyvartoje yra 1.71B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.17M

Alaya AI (AGT) kainos istorija USD

Stebėkite Alaya AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0004434+6.74%
30 dienų$ +0.001043+17.40%
60 dienų$ -0.00112-13.74%
90 dienų$ -0.012835-64.60%
Alaya AI kainos pokytis šiandien

Šiandien AGT užfiksuotas $ +0.0004434 (+6.74%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Alaya AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001043 (+17.40%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Alaya AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AGT rodiklis pasikeitė $ -0.00112 (-13.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Alaya AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.012835 (-64.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alaya AI (AGT) pokyčius?

Peržiūrėkite Alaya AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alaya AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AGTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Alaya AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alaya AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Alaya AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Alaya AI (AGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alaya AI (AGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alaya AI prognozes.

Peržiūrėkite Alaya AI kainos prognozę dabar!

Alaya AI (AGT) Tokenomika

Supratimas apie Alaya AI (AGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Alaya AI (AGT)

Ieškote, kaip nusipirkti Alaya AI? Viskas paprasta ir patogu! Alaya AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AGT į vietos valiutas

Alaya AI išteklius

Išsamesnei Alaya AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Alaya AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Alaya AI

Kiek Alaya AI(AGT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AGT kaina USD valiuta yra 0.007034USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AGT į USD kaina?
Dabartinė AGT kaina USD valiuta yra $ 0.007034. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Alaya AI rinkos kapitalizacija?
AGT rinkos kapitalizacija yra $ 12.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AGT apyvartoje?
AGT apyvartoje yra 1.71BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AGT kaina?
AGT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.037527642405048224USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AGT kaina?
AGT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004112865886010598USD.
Kokia yra AGT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AGT yra $ 480.81KUSD.
Ar AGT kaina šiais metais kils?
AGT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AGT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:14:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

