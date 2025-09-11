BLEND (BLEND) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003342. Per pastarąsias 24 valandas BLEND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003329 iki aukščiausios $ 0.0003342 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLEND kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLEND per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BLEND (BLEND) rinkos informacija
$ 10.00
$ 701.82K
2,100,000,000
EDUCHAIN
Dabartinė BLEND rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.00. BLEND apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 701.82K
BLEND (BLEND) kainos istorija USD
Stebėkite BLEND kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000001298
+0.39%
30 dienų
$ +0.0000662
+24.70%
60 dienų
$ -0.0001715
-33.92%
90 dienų
$ -0.0001629
-32.78%
BLEND kainos pokytis šiandien
Šiandien BLEND užfiksuotas $ +0.000001298 (+0.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BLEND 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000662 (+24.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BLEND 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BLEND rodiklis pasikeitė $ -0.0001715 (-33.92% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BLEND 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0001629 (-32.78%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BLEND (BLEND) pokyčius?
Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.
BLEND kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BLEND (BLEND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLEND (BLEND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLEND prognozes.
Supratimas apie BLEND (BLEND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLENDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BLEND (BLEND)
