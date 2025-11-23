XOXNO (XOXNO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite XOXNO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek XOXNO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte XOXNO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

XOXNO kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
XOXNO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, XOXNO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014127 prekybos kainą 2025 m.

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, XOXNO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.014833 prekybos kainą 2026 m.

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. XOXNO ateities kaina yra $ 0.015575 su 10.25% augimo norma.

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. XOXNO ateities kaina yra $ 0.016354 su 15.76% augimo norma.

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XOXNO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.017172, o augimo norma – 21.55%.

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, XOXNO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.018030, o augimo norma – 27.63%.

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. XOXNO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.029370 prekybos kainą.

XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. XOXNO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.047840 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.014127
    0.00%
  • 2026
    $ 0.014833
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015575
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016354
    15.76%
  • 2029
    $ 0.017172
    21.55%
  • 2030
    $ 0.018030
    27.63%
  • 2031
    $ 0.018932
    34.01%
  • 2032
    $ 0.019878
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.020872
    47.75%
  • 2034
    $ 0.021916
    55.13%
  • 2035
    $ 0.023012
    62.89%
  • 2036
    $ 0.024162
    71.03%
  • 2037
    $ 0.025370
    79.59%
  • 2038
    $ 0.026639
    88.56%
  • 2039
    $ 0.027971
    97.99%
  • 2040
    $ 0.029370
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės XOXNO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.014127
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.014129
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.014141
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.014185
    0.41%
XOXNO (XOXNO) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma XOXNO kaina yra $0.014127. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

XOXNO (XOXNO) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė XOXNO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.014129. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

XOXNO (XOXNO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė XOXNO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.014141. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

XOXNO (XOXNO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma XOXNO kaina yra $0.014185. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė XOXNO kainų statistika

--
----

--

$ 928.76K
$ 928.76K$ 928.76K

66.47M
66.47M 66.47M

--
----

--

Naujausia XOXNO kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, XOXNO turi 66.47M apyvartą ir $ 928.76K bendrą rinkos kapitalizaciją.

XOXNO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje XOXNO, dabartinė XOXNO kaina yra 0.014127USD. Apyvartinė XOXNO (XOXNO) pasiūla yra 66.47M XOXNO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $928,760.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.72%
    $ -0.000395
    $ 0.014990
    $ 0.013849
  • 7 dienos
    -18.84%
    $ -0.002662
    $ 0.018118
    $ 0.013914
  • 30 dienų
    -20.05%
    $ -0.002833
    $ 0.018118
    $ 0.013914
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas XOXNO kaina pasikeitė $-0.000395, atspindinti -2.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas XOXNO buvo prekiaujama aukščiausia $0.018118 ir žemiausia $0.013914. Kainos pokytis buvo -18.84%. Ši naujausia tendencija parodo XOXNO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį XOXNO įvyko -20.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002833 vertę. Tai rodo, kad XOXNO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia XOXNO (XOXNO) kainų prognozės modulis?

XOXNO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas XOXNO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius XOXNO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą XOXNO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti XOXNO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja XOXNO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina XOXNO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą XOXNO potencialą.

Kodėl XOXNO kainų prognozė yra svarbi?

XOXNO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į XOXNO dabar?
Pagal jūsų prognozes, XOXNO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio XOXNO kainų prognozė?
Remiantis XOXNO (XOXNO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama XOXNO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 XOXNO 2026 m.?
1 vieneto XOXNO (XOXNO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XOXNO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama XOXNO kaina 2027 m.?
XOXNO (XOXNO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 XOXNO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė XOXNO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XOXNO (XOXNO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė XOXNO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, XOXNO (XOXNO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 XOXNO 2030 m.?
1 vieneto XOXNO (XOXNO) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, XOXNO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia XOXNO kainų prognozė 2040 metams?
XOXNO (XOXNO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 XOXNO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.