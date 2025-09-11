Wrapped Beacon ETH kaina (WBETH)
Wrapped Beacon ETH (WBETH) realiojo laiko kaina yra $4,775.65. Per pastarąsias 24 valandas WBETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,640.69 iki aukščiausios $ 4,801.19 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WBETH kaina yra $ 5,330.78, o žemiausia – $ 1,501.6.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WBETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wrapped Beacon ETH rinkos kapitalizacija yra $ 15.09B, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WBETH apyvartoje yra 3.16M vienetų, o bendras kiekis siekia 3164183.093000659. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.09B
Šiandienos Wrapped Beacon ETH kainos pokytis į USD: $ +13.65.
Wrapped Beacon ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +48.6538446350.
Wrapped Beacon ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,329.2077167700.
Wrapped Beacon ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,061.003968742564.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +13.65
|+0.29%
|30 dienų
|$ +48.6538446350
|+1.02%
|60 dienų
|$ +2,329.2077167700
|+48.77%
|90 dienų
|$ +2,061.003968742564
|+75.92%
WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.
Supratimas apie Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WBETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.