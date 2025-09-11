Raydium (RAY) realiojo laiko kaina yra $ 3.453. Per pastarąsias 24 valandas RAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.339 iki aukščiausios $ 3.508 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAY kaina yra $ 16.93301586, o žemiausia – $ 0.13434154340043583.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAY per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Raydium (RAY) rinkos informacija
No.84
$ 925.84M
$ 4.26M
$ 1.92B
268.13M
555,000,000
554,998,187.777377
48.31%
0.02%
SOL
Dabartinė Raydium rinkos kapitalizacija yra $ 925.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.26M. RAY apyvartoje yra 268.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 554998187.777377. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92B
Raydium (RAY) kainos istorija USD
Stebėkite Raydium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0038
-0.11%
30 dienų
$ +0.353
+11.38%
60 dienų
$ +0.705
+25.65%
90 dienų
$ +1.367
+65.53%
Raydium kainos pokytis šiandien
Šiandien RAY užfiksuotas $ -0.0038 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Raydium 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.353 (+11.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Raydium 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RAY rodiklis pasikeitė $ +0.705 (+25.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Raydium 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.367 (+65.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Raydium (RAY) pokyčius?
Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.
Raydium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Raydium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RAYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Raydium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Raydium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Raydium kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Raydium (RAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Raydium (RAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Raydium prognozes.
Supratimas apie Raydium (RAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Raydium (RAY)
Ieškote, kaip nusipirkti Raydium? Viskas paprasta ir patogu! Raydium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.