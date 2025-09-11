Daugiau apie RAY

Raydium logotipas

Raydium kaina(RAY)

1 RAY į USD – tiesioginė kaina:

$3.453
$3.453$3.453
-0.11%1D
USD
Raydium (RAY) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 13:22:46(UTC+8)

Raydium (RAY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3.339
$ 3.339$ 3.339
24 val. žemiausia
$ 3.508
$ 3.508$ 3.508
24 val. aukščiausia

$ 3.339
$ 3.339$ 3.339

$ 3.508
$ 3.508$ 3.508

$ 16.93301586
$ 16.93301586$ 16.93301586

$ 0.13434154340043583
$ 0.13434154340043583$ 0.13434154340043583

-0.58%

-0.11%

+3.60%

+3.60%

Raydium (RAY) realiojo laiko kaina yra $ 3.453. Per pastarąsias 24 valandas RAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.339 iki aukščiausios $ 3.508 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RAY kaina yra $ 16.93301586, o žemiausia – $ 0.13434154340043583.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RAY per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Raydium (RAY) rinkos informacija

No.84

$ 925.84M
$ 925.84M$ 925.84M

$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M

$ 1.92B
$ 1.92B$ 1.92B

268.13M
268.13M 268.13M

555,000,000
555,000,000 555,000,000

554,998,187.777377
554,998,187.777377 554,998,187.777377

48.31%

0.02%

SOL

Dabartinė Raydium rinkos kapitalizacija yra $ 925.84M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.26M. RAY apyvartoje yra 268.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 554998187.777377. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92B

Raydium (RAY) kainos istorija USD

Stebėkite Raydium kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0038-0.11%
30 dienų$ +0.353+11.38%
60 dienų$ +0.705+25.65%
90 dienų$ +1.367+65.53%
Raydium kainos pokytis šiandien

Šiandien RAY užfiksuotas $ -0.0038 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Raydium 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.353 (+11.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Raydium 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RAY rodiklis pasikeitė $ +0.705 (+25.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Raydium 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.367 (+65.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Raydium (RAY) pokyčius?

Peržiūrėkite Raydium kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Raydium (RAY)

Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools.

Raydium galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Raydium investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RAYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Raydium mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Raydium, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Raydium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Raydium (RAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Raydium (RAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Raydium prognozes.

Peržiūrėkite Raydium kainos prognozę dabar!

Raydium (RAY) Tokenomika

Supratimas apie Raydium (RAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Raydium (RAY)

Ieškote, kaip nusipirkti Raydium? Viskas paprasta ir patogu! Raydium lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RAY į vietos valiutas

1 Raydium(RAY) į VND
90,865.695
1 Raydium(RAY) į AUD
A$5.21403
1 Raydium(RAY) į GBP
2.52069
1 Raydium(RAY) į EUR
2.93505
1 Raydium(RAY) į USD
$3.453
1 Raydium(RAY) į MYR
RM14.57166
1 Raydium(RAY) į TRY
142.57437
1 Raydium(RAY) į JPY
¥507.591
1 Raydium(RAY) į ARS
ARS$4,918.7985
1 Raydium(RAY) į RUB
291.74397
1 Raydium(RAY) į INR
304.65819
1 Raydium(RAY) į IDR
Rp56,606.54832
1 Raydium(RAY) į KRW
4,802.50146
1 Raydium(RAY) į PHP
197.47707
1 Raydium(RAY) į EGP
￡E.166.19289
1 Raydium(RAY) į BRL
R$18.6462
1 Raydium(RAY) į CAD
C$4.76514
1 Raydium(RAY) į BDT
420.5754
1 Raydium(RAY) į NGN
5,208.12537
1 Raydium(RAY) į COP
$13,541.14668
1 Raydium(RAY) į ZAR
R.60.35844
1 Raydium(RAY) į UAH
142.53984
1 Raydium(RAY) į VES
Bs538.668
1 Raydium(RAY) į CLP
$3,318.333
1 Raydium(RAY) į PKR
Rs980.68653
1 Raydium(RAY) į KZT
1,861.44324
1 Raydium(RAY) į THB
฿109.77087
1 Raydium(RAY) į TWD
NT$104.83308
1 Raydium(RAY) į AED
د.إ12.67251
1 Raydium(RAY) į CHF
Fr2.72787
1 Raydium(RAY) į HKD
HK$26.86434
1 Raydium(RAY) į AMD
֏1,319.42583
1 Raydium(RAY) į MAD
.د.م31.18059
1 Raydium(RAY) į MXN
$64.2258
1 Raydium(RAY) į SAR
ريال12.94875
1 Raydium(RAY) į PLN
12.56892
1 Raydium(RAY) į RON
лв14.95149
1 Raydium(RAY) į SEK
kr32.28555
1 Raydium(RAY) į BGN
лв5.76651
1 Raydium(RAY) į HUF
Ft1,160.27706
1 Raydium(RAY) į CZK
72.02958
1 Raydium(RAY) į KWD
د.ك1.053165
1 Raydium(RAY) į ILS
11.46396
1 Raydium(RAY) į AOA
Kz3,159.18423
1 Raydium(RAY) į BHD
.د.ب1.301781
1 Raydium(RAY) į BMD
$3.453
1 Raydium(RAY) į DKK
kr22.03014
1 Raydium(RAY) į HNL
L90.50313
1 Raydium(RAY) į MUR
157.31868
1 Raydium(RAY) į NAD
$60.70374
1 Raydium(RAY) į NOK
kr34.28829
1 Raydium(RAY) į NZD
$5.80104
1 Raydium(RAY) į PAB
B/.3.453
1 Raydium(RAY) į PGK
K14.64072
1 Raydium(RAY) į QAR
ر.ق12.56892
1 Raydium(RAY) į RSD
дин.345.78342

Raydium išteklius

Išsamesnei Raydium analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Raydium svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Raydium

Kiek Raydium(RAY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RAY kaina USD valiuta yra 3.453USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RAY į USD kaina?
Dabartinė RAY kaina USD valiuta yra $ 3.453. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Raydium rinkos kapitalizacija?
RAY rinkos kapitalizacija yra $ 925.84MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RAY apyvartoje?
RAY apyvartoje yra 268.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RAY kaina?
RAY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.93301586USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RAY kaina?
RAY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.13434154340043583USD.
Kokia yra RAY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RAY yra $ 4.26MUSD.
Ar RAY kaina šiais metais kils?
RAY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RAY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 13:22:46(UTC+8)

Raydium (RAY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

