Orca logotipas

Orca kaina(ORCA)

1 ORCA į USD – tiesioginė kaina:

$2.348
$2.348$2.348
+1.42%1D
USD
Orca (ORCA) kainos grafikas realiu laiku
Orca (ORCA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.261
$ 2.261$ 2.261
24 val. žemiausia
$ 2.397
$ 2.397$ 2.397
24 val. aukščiausia

$ 2.261
$ 2.261$ 2.261

$ 2.397
$ 2.397$ 2.397

$ 22.297489748833872
$ 22.297489748833872$ 22.297489748833872

$ 0.35371299291245367
$ 0.35371299291245367$ 0.35371299291245367

+0.08%

+1.42%

+4.59%

+4.59%

Orca (ORCA) realiojo laiko kaina yra $ 2.347. Per pastarąsias 24 valandas ORCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.261 iki aukščiausios $ 2.397 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORCA kaina yra $ 22.297489748833872, o žemiausia – $ 0.35371299291245367.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORCA per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – +1.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Orca (ORCA) rinkos informacija

No.289

$ 140.72M
$ 140.72M$ 140.72M

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 176.02M
$ 176.02M$ 176.02M

59.96M
59.96M 59.96M

74,999,657.658609
74,999,657.658609 74,999,657.658609

SOL

Dabartinė Orca rinkos kapitalizacija yra $ 140.72M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.04M. ORCA apyvartoje yra 59.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 74999657.658609. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 176.02M

Orca (ORCA) kainos istorija USD

Stebėkite Orca kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.03287+1.42%
30 dienų$ -0.322-12.07%
60 dienų$ +0.151+6.87%
90 dienų$ +0.216+10.13%
Orca kainos pokytis šiandien

Šiandien ORCA užfiksuotas $ +0.03287 (+1.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Orca 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.322 (-12.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Orca 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ORCA rodiklis pasikeitė $ +0.151 (+6.87% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Orca 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.216 (+10.13%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Orca (ORCA) pokyčius?

Peržiūrėkite Orca kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Orca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana.

Orca galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Orca investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ORCAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Orca mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Orca, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Orca kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Orca (ORCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Orca (ORCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Orca prognozes.

Peržiūrėkite Orca kainos prognozę dabar!

Orca (ORCA) Tokenomika

Supratimas apie Orca (ORCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Orca (ORCA)

Ieškote, kaip nusipirkti Orca? Viskas paprasta ir patogu! Orca lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Orca išteklius

Išsamesnei Orca analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Orca svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Orca

Kiek Orca(ORCA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ORCA kaina USD valiuta yra 2.347USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ORCA į USD kaina?
Dabartinė ORCA kaina USD valiuta yra $ 2.347. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Orca rinkos kapitalizacija?
ORCA rinkos kapitalizacija yra $ 140.72MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ORCA apyvartoje?
ORCA apyvartoje yra 59.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ORCA kaina?
ORCA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 22.297489748833872USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ORCA kaina?
ORCA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.35371299291245367USD.
Kokia yra ORCA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ORCA yra $ 1.04MUSD.
Ar ORCA kaina šiais metais kils?
ORCA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ORCA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Orca (ORCA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

