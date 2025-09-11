Moonriver (MOVR) realiojo laiko kaina yra $ 6.019. Per pastarąsias 24 valandas MOVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.821 iki aukščiausios $ 6.069 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOVR kaina yra $ 495.7138640349697, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOVR per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Moonriver (MOVR) rinkos informacija
No.530
Dabartinė Moonriver rinkos kapitalizacija yra $ 60.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 957.67K. MOVR apyvartoje yra 10.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 12087685. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.76M
Moonriver (MOVR) kainos istorija USD
Stebėkite Moonriver kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.01861
+0.31%
30 dienų
$ -0.636
-9.56%
60 dienų
$ -0.492
-7.56%
90 dienų
$ +0.185
+3.17%
Moonriver kainos pokytis šiandien
Šiandien MOVR užfiksuotas $ +0.01861 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Moonriver 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.636 (-9.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Moonriver 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOVR rodiklis pasikeitė $ -0.492 (-7.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Moonriver 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.185 (+3.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moonriver (MOVR) pokyčius?
Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.
Moonriver kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Moonriver (MOVR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonriver (MOVR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonriver prognozes.
Supratimas apie Moonriver (MOVR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOVRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
