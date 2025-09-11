Daugiau apie MOVR

MOVR Kainos informacija

MOVR Baltoji knyga

MOVR Oficiali svetainė

MOVR Tokenomika

MOVR Kainų prognozė

MOVR Istorija

MOVR pirkimo vadovas

MOVRvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MOVR Spot

MOVR USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Moonriver logotipas

Moonriver kaina(MOVR)

1 MOVR į USD – tiesioginė kaina:

$6.021
$6.021$6.021
+0.31%1D
USD
Moonriver (MOVR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:40:01(UTC+8)

Moonriver (MOVR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 5.821
$ 5.821$ 5.821
24 val. žemiausia
$ 6.069
$ 6.069$ 6.069
24 val. aukščiausia

$ 5.821
$ 5.821$ 5.821

$ 6.069
$ 6.069$ 6.069

$ 495.7138640349697
$ 495.7138640349697$ 495.7138640349697

$ 0
$ 0$ 0

+0.68%

+0.31%

+5.24%

+5.24%

Moonriver (MOVR) realiojo laiko kaina yra $ 6.019. Per pastarąsias 24 valandas MOVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 5.821 iki aukščiausios $ 6.069 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOVR kaina yra $ 495.7138640349697, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOVR per pastarąją valandą pasikeitė +0.68%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Moonriver (MOVR) rinkos informacija

No.530

$ 60.23M
$ 60.23M$ 60.23M

$ 957.67K
$ 957.67K$ 957.67K

$ 72.76M
$ 72.76M$ 72.76M

10.01M
10.01M 10.01M

--
----

12,087,685
12,087,685 12,087,685

MOVR

Dabartinė Moonriver rinkos kapitalizacija yra $ 60.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 957.67K. MOVR apyvartoje yra 10.01M vienetų, o bendras kiekis siekia 12087685. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.76M

Moonriver (MOVR) kainos istorija USD

Stebėkite Moonriver kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.01861+0.31%
30 dienų$ -0.636-9.56%
60 dienų$ -0.492-7.56%
90 dienų$ +0.185+3.17%
Moonriver kainos pokytis šiandien

Šiandien MOVR užfiksuotas $ +0.01861 (+0.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Moonriver 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.636 (-9.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Moonriver 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOVR rodiklis pasikeitė $ -0.492 (-7.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Moonriver 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.185 (+3.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Moonriver (MOVR) pokyčius?

Peržiūrėkite Moonriver kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Moonriver investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOVRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Moonriver mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Moonriver, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Moonriver kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Moonriver (MOVR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonriver (MOVR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonriver prognozes.

Peržiūrėkite Moonriver kainos prognozę dabar!

Moonriver (MOVR) Tokenomika

Supratimas apie Moonriver (MOVR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOVRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Moonriver (MOVR)

Ieškote, kaip nusipirkti Moonriver? Viskas paprasta ir patogu! Moonriver lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOVR į vietos valiutas

1 Moonriver(MOVR) į VND
158,389.985
1 Moonriver(MOVR) į AUD
A$9.08869
1 Moonriver(MOVR) į GBP
4.45406
1 Moonriver(MOVR) į EUR
5.11615
1 Moonriver(MOVR) į USD
$6.019
1 Moonriver(MOVR) į MYR
RM25.40018
1 Moonriver(MOVR) į TRY
248.52451
1 Moonriver(MOVR) į JPY
¥884.793
1 Moonriver(MOVR) į ARS
ARS$8,574.0655
1 Moonriver(MOVR) į RUB
516.37001
1 Moonriver(MOVR) į INR
531.4777
1 Moonriver(MOVR) į IDR
Rp98,672.11536
1 Moonriver(MOVR) į KRW
8,382.96225
1 Moonriver(MOVR) į PHP
344.64794
1 Moonriver(MOVR) į EGP
￡E.289.81485
1 Moonriver(MOVR) į BRL
R$32.5026
1 Moonriver(MOVR) į CAD
C$8.30622
1 Moonriver(MOVR) į BDT
733.1142
1 Moonriver(MOVR) į NGN
9,078.39751
1 Moonriver(MOVR) į COP
$23,603.86964
1 Moonriver(MOVR) į ZAR
R.105.57326
1 Moonriver(MOVR) į UAH
248.46432
1 Moonriver(MOVR) į VES
Bs938.964
1 Moonriver(MOVR) į CLP
$5,784.259
1 Moonriver(MOVR) į PKR
Rs1,709.45619
1 Moonriver(MOVR) į KZT
3,244.72252
1 Moonriver(MOVR) į THB
฿191.52458
1 Moonriver(MOVR) į TWD
NT$182.55627
1 Moonriver(MOVR) į AED
د.إ22.08973
1 Moonriver(MOVR) į CHF
Fr4.75501
1 Moonriver(MOVR) į HKD
HK$46.82782
1 Moonriver(MOVR) į AMD
֏2,299.92009
1 Moonriver(MOVR) į MAD
.د.م54.35157
1 Moonriver(MOVR) į MXN
$112.13397
1 Moonriver(MOVR) į SAR
ريال22.57125
1 Moonriver(MOVR) į PLN
21.90916
1 Moonriver(MOVR) į RON
лв26.12246
1 Moonriver(MOVR) į SEK
kr56.33784
1 Moonriver(MOVR) į BGN
лв10.05173
1 Moonriver(MOVR) į HUF
Ft2,025.87502
1 Moonriver(MOVR) į CZK
125.67672
1 Moonriver(MOVR) į KWD
د.ك1.835795
1 Moonriver(MOVR) į ILS
20.04327
1 Moonriver(MOVR) į AOA
Kz5,486.73983
1 Moonriver(MOVR) į BHD
.د.ب2.269163
1 Moonriver(MOVR) į BMD
$6.019
1 Moonriver(MOVR) į DKK
kr38.40122
1 Moonriver(MOVR) į HNL
L157.75799
1 Moonriver(MOVR) į MUR
274.22564
1 Moonriver(MOVR) į NAD
$105.81402
1 Moonriver(MOVR) į NOK
kr59.82886
1 Moonriver(MOVR) į NZD
$10.11192
1 Moonriver(MOVR) į PAB
B/.6.019
1 Moonriver(MOVR) į PGK
K25.52056
1 Moonriver(MOVR) į QAR
ر.ق21.90916
1 Moonriver(MOVR) į RSD
дин.603.16399

Moonriver išteklius

Išsamesnei Moonriver analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Moonriver svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Moonriver

Kiek Moonriver(MOVR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOVR kaina USD valiuta yra 6.019USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOVR į USD kaina?
Dabartinė MOVR kaina USD valiuta yra $ 6.019. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Moonriver rinkos kapitalizacija?
MOVR rinkos kapitalizacija yra $ 60.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOVR apyvartoje?
MOVR apyvartoje yra 10.01MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOVR kaina?
MOVR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 495.7138640349697USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOVR kaina?
MOVR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MOVR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOVR yra $ 957.67KUSD.
Ar MOVR kaina šiais metais kils?
MOVR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOVR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:40:01(UTC+8)

Moonriver (MOVR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MOVR-į-USD skaičiuoklė

Suma

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 6.019 USD

Prekiauti MOVR

MOVRUSDT
$6.021
$6.021$6.021
+0.26%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis