Weedcoin (WEEDCOIN) realiojo laiko kaina yra $0.00023608. Per pastarąsias 24 valandas WEEDCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00022857 iki aukščiausios $ 0.00024133 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WEEDCOIN kaina yra $ 0.00271639, o žemiausia – $ 0.00017481.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WEEDCOIN per pastarąją valandą pasikeitė +1.24%, per 24 valandas – -0.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +21.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Weedcoin rinkos kapitalizacija yra $ 235.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WEEDCOIN apyvartoje yra 999.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 999574281.428475. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 235.98K
Šiandienos Weedcoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Weedcoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000524799.
Weedcoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000396006.
Weedcoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00003531182470875463.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.90%
|30 dienų
|$ -0.0000524799
|-22.22%
|60 dienų
|$ +0.0000396006
|+16.77%
|90 dienų
|$ -0.00003531182470875463
|-13.01%
A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token.
