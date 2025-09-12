Wally kaina (WALLY)
Wally (WALLY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas WALLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WALLY kaina yra $ 0.01545245, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WALLY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Wally rinkos kapitalizacija yra $ 39.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WALLY apyvartoje yra 999.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 999941259.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 39.80K
Šiandienos Wally kainos pokytis į USD: $ 0.
Wally 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wally 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Wally 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.16%
|30 dienų
|$ 0
|+2.93%
|60 dienų
|$ 0
|+19.05%
|90 dienų
|$ 0
|--
We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise. One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment. Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can’t wait to bring these dreams to life with your support!
