Solomon USDv logotipas

Solomon USDv kaina (USDV)

Neįtraukta į sąrašą

1 USDV į USD – tiesioginė kaina:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
Solomon USDv (USDV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:06:37(UTC+8)

Solomon USDv (USDV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 val. žemiausia
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 val. aukščiausia

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.998914
$ 0.998914$ 0.998914

-0.00%

-0.00%

+0.00%

+0.00%

Solomon USDv (USDV) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas USDV svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0 iki aukščiausios $ 1.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDV kaina yra $ 1.11, o žemiausia – $ 0.998914.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDV per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solomon USDv (USDV) rinkos informacija

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

1.40M
1.40M 1.40M

1,401,502.04430636
1,401,502.04430636 1,401,502.04430636

Dabartinė Solomon USDv rinkos kapitalizacija yra $ 1.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDV apyvartoje yra 1.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 1401502.04430636. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.40M

Solomon USDv (USDV) kainos istorija USD

Šiandienos Solomon USDv kainos pokytis į USD: $ 0.
Solomon USDv 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000762000.
Solomon USDv 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001147000.
Solomon USDv 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008054033118745.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ -0.0000762000-0.00%
60 dienų$ +0.0001147000+0.01%
90 dienų$ -0.0008054033118745-0.08%

Kas yra Solomon USDv (USDV)

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.

Solomon USDv (USDV) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Solomon USDv kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solomon USDv (USDV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solomon USDv (USDV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solomon USDv prognozes.

Peržiūrėkite Solomon USDv kainos prognozę dabar!

USDV į vietos valiutas

Solomon USDv (USDV) Tokenomika

Supratimas apie Solomon USDv (USDV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Solomon USDv (USDV)

Kiek Solomon USDv(USDV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDV kaina USD valiuta yra 1.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDV į USD kaina?
Dabartinė USDV kaina USD valiuta yra $ 1.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Solomon USDv rinkos kapitalizacija?
USDV rinkos kapitalizacija yra $ 1.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDV apyvartoje?
USDV apyvartoje yra 1.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDV kaina?
USDV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.11USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDV kaina?
USDV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.998914USD.
Kokia yra USDV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDV yra --USD.
Ar USDV kaina šiais metais kils?
USDV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:06:37(UTC+8)

