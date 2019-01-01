Solomon USDv (USDV) Tokenomika

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs.

The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem.

All contracts are on‑chain, audited.

Oficiali svetainė:
https://solomonlabs.org
Baltoji knyga:
https://docs.solomonlabs.org

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.40M
Bendra pasiūla:
$ 1.40M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.40M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.40M
Visų laikų rekordas:
$ 1.11
Visų laikų minimumas:
$ 0.998914
Dabartinė kaina:
$ 1.0
Solomon USDv (USDV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Solomon USDv (USDV) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų USDV tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek USDV tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate USDV tokenomiką, galite peržiūrėti USDV tokeno kainą realiuoju laiku!

USDV kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda USDV? Mūsų USDV kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

