Smart MFG kaina (MFG)
-0.03%
+1.47%
+20.28%
+20.28%
Smart MFG (MFG) realiojo laiko kaina yra $0.00180288. Per pastarąsias 24 valandas MFG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00175504 iki aukščiausios $ 0.0018118 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MFG kaina yra $ 0.131262, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MFG per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Smart MFG rinkos kapitalizacija yra $ 709.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MFG apyvartoje yra 392.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 868459135.7414333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.57M
Šiandienos Smart MFG kainos pokytis į USD: $ 0.
Smart MFG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012736252.
Smart MFG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020896361.
Smart MFG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.47%
|30 dienų
|$ +0.0012736252
|+70.64%
|60 dienų
|$ +0.0020896361
|+115.91%
|90 dienų
|$ 0
|--
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
