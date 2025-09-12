Daugiau apie MFG

Smart MFG logotipas

Smart MFG kaina (MFG)

Neįtraukta į sąrašą

1 MFG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00180288
$0.00180288$0.00180288
+1.40%1D
mexc
USD
Smart MFG (MFG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:20:17(UTC+8)

Smart MFG (MFG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00175504
$ 0.00175504$ 0.00175504
24 val. žemiausia
$ 0.0018118
$ 0.0018118$ 0.0018118
24 val. aukščiausia

$ 0.00175504
$ 0.00175504$ 0.00175504

$ 0.0018118
$ 0.0018118$ 0.0018118

$ 0.131262
$ 0.131262$ 0.131262

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+1.47%

+20.28%

+20.28%

Smart MFG (MFG) realiojo laiko kaina yra $0.00180288. Per pastarąsias 24 valandas MFG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00175504 iki aukščiausios $ 0.0018118 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MFG kaina yra $ 0.131262, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MFG per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +1.47%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Smart MFG (MFG) rinkos informacija

$ 709.88K
$ 709.88K$ 709.88K

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

392.68M
392.68M 392.68M

868,459,135.7414333
868,459,135.7414333 868,459,135.7414333

Dabartinė Smart MFG rinkos kapitalizacija yra $ 709.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MFG apyvartoje yra 392.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 868459135.7414333. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.57M

Smart MFG (MFG) kainos istorija USD

Šiandienos Smart MFG kainos pokytis į USD: $ 0.
Smart MFG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012736252.
Smart MFG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0020896361.
Smart MFG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.47%
30 dienų$ +0.0012736252+70.64%
60 dienų$ +0.0020896361+115.91%
90 dienų$ 0--

Kas yra Smart MFG (MFG)

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.

Smart MFG (MFG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Smart MFG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Smart MFG (MFG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smart MFG (MFG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smart MFG prognozes.

Peržiūrėkite Smart MFG kainos prognozę dabar!

MFG į vietos valiutas

Smart MFG (MFG) Tokenomika

Supratimas apie Smart MFG (MFG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MFGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Smart MFG (MFG)

Kiek Smart MFG(MFG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MFG kaina USD valiuta yra 0.00180288USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MFG į USD kaina?
Dabartinė MFG kaina USD valiuta yra $ 0.00180288. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Smart MFG rinkos kapitalizacija?
MFG rinkos kapitalizacija yra $ 709.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MFG apyvartoje?
MFG apyvartoje yra 392.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MFG kaina?
MFG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.131262USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MFG kaina?
MFG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MFG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MFG yra --USD.
Ar MFG kaina šiais metais kils?
MFG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MFG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:20:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.