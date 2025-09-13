Smart MFG (MFG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Smart MFG kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MFG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Smart MFG kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Smart MFG kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:18:05(UTC+8)

Smart MFG Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Smart MFG galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001863 prekybos kainą 2025 m.

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Smart MFG galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001957 prekybos kainą 2026 m.

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MFG ateities kaina yra $ 0.002054 su 10.25% augimo norma.

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MFG ateities kaina yra $ 0.002157 su 15.76% augimo norma.

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MFG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002265, o augimo norma – 21.55%.

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MFG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002378, o augimo norma – 27.63%.

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Smart MFG kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003874 prekybos kainą.

Smart MFG (MFG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Smart MFG kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006311 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001863
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001957
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002054
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002157
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002265
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002378
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002497
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002622
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002753
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002891
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003035
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003187
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003347
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003514
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003690
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003874
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Smart MFG kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001863
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001864
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001865
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001871
    0.41%
Smart MFG (MFG) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MFG kaina yra $0.001863. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Smart MFG (MFG) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MFG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001864. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Smart MFG (MFG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MFG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001865. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Smart MFG (MFG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MFG kaina yra $0.001871. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Smart MFG kainų statistika

--

$ 731.89K
$ 731.89K$ 731.89K

392.68M
392.68M 392.68M

--

Naujausia MFG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MFG turi 392.68M apyvartą ir $ 731.89K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Smart MFG istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Smart MFG, dabartinė Smart MFG kaina yra 0.001863USD. Apyvartinė Smart MFG (MFG) pasiūla yra 392.68M MFG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $731,889.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.24%
    $ 0
    $ 0.001866
    $ 0.001800
  • 7 dienos
    19.67%
    $ 0.000366
    $ 0.001969
    $ 0.001203
  • 30 dienų
    57.23%
    $ 0.001066
    $ 0.001969
    $ 0.001203
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Smart MFG kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.24% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Smart MFG buvo prekiaujama aukščiausia $0.001969 ir žemiausia $0.001203. Kainos pokytis buvo 19.67%. Ši naujausia tendencija parodo MFG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Smart MFG įvyko 57.23%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001066 vertę. Tai rodo, kad MFG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Smart MFG (MFG) kainų prognozės modulis?

Smart MFG Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MFG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Smart MFG ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MFG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Smart MFG kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MFG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MFG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Smart MFG potencialą.

Kodėl MFG kainų prognozė yra svarbi?

MFG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MFG dabar?
Pagal jūsų prognozes, MFG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MFG kainų prognozė?
Remiantis Smart MFG (MFG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MFG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MFG 2026 m.?
1 vieneto Smart MFG (MFG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MFG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MFG kaina 2027 m.?
Smart MFG (MFG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MFG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MFG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smart MFG (MFG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MFG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smart MFG (MFG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MFG 2030 m.?
1 vieneto Smart MFG (MFG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MFG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MFG kainų prognozė 2040 metams?
Smart MFG (MFG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MFG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:18:05(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.