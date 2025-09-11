Daugiau apie CALCIFY

Calcify Tech logotipas

Calcify Tech kaina(CALCIFY)

1 CALCIFY į USD – tiesioginė kaina:

Calcify Tech (CALCIFY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:32:07(UTC+8)

Calcify Tech (CALCIFY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
-0.15%

+0.58%

+2.73%

+2.73%

Calcify Tech (CALCIFY) realiojo laiko kaina yra $ 0.03422. Per pastarąsias 24 valandas CALCIFY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03366 iki aukščiausios $ 0.03467 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CALCIFY kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CALCIFY per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Calcify Tech (CALCIFY) rinkos informacija

$ 107.45K
$ 107.45K$ 107.45K

$ 71.86M
$ 71.86M$ 71.86M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BASE

Dabartinė Calcify Tech rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 107.45K. CALCIFY apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.86M

Calcify Tech (CALCIFY) kainos istorija USD

Stebėkite Calcify Tech kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001974+0.58%
30 dienų$ -0.00157-4.39%
60 dienų$ -0.06099-64.06%
90 dienų$ -0.13214-79.44%
Calcify Tech kainos pokytis šiandien

Šiandien CALCIFY užfiksuotas $ +0.0001974 (+0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Calcify Tech 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00157 (-4.39%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Calcify Tech 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CALCIFY rodiklis pasikeitė $ -0.06099 (-64.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Calcify Tech 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.13214 (-79.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Calcify Tech (CALCIFY) pokyčius?

Peržiūrėkite Calcify Tech kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Calcify Tech (CALCIFY)

Calcify Tech is a decentralized compute marketplace designed for AI developers, Web3 projects, and enterprises seeking scalable, trustless, and on-demand access to GPU, CPU, and memory resources.

Calcify Tech galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Calcify Tech investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CALCIFYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Calcify Tech mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Calcify Tech, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Calcify Tech kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Calcify Tech (CALCIFY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Calcify Tech (CALCIFY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Calcify Tech prognozes.

Peržiūrėkite Calcify Tech kainos prognozę dabar!

Calcify Tech (CALCIFY) Tokenomika

Supratimas apie Calcify Tech (CALCIFY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CALCIFYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Calcify Tech (CALCIFY)

Ieškote, kaip nusipirkti Calcify Tech? Viskas paprasta ir patogu! Calcify Tech lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CALCIFY į vietos valiutas

1 Calcify Tech(CALCIFY) į VND
900.4993
1 Calcify Tech(CALCIFY) į AUD
A$0.0516722
1 Calcify Tech(CALCIFY) į GBP
0.0249806
1 Calcify Tech(CALCIFY) į EUR
0.029087
1 Calcify Tech(CALCIFY) į USD
$0.03422
1 Calcify Tech(CALCIFY) į MYR
RM0.1444084
1 Calcify Tech(CALCIFY) į TRY
1.4126016
1 Calcify Tech(CALCIFY) į JPY
¥5.03034
1 Calcify Tech(CALCIFY) į ARS
ARS$48.74639
1 Calcify Tech(CALCIFY) į RUB
2.8912478
1 Calcify Tech(CALCIFY) į INR
3.0151242
1 Calcify Tech(CALCIFY) į IDR
Rp560.9835168
1 Calcify Tech(CALCIFY) į KRW
47.5274736
1 Calcify Tech(CALCIFY) į PHP
1.9580684
1 Calcify Tech(CALCIFY) į EGP
￡E.1.6456398
1 Calcify Tech(CALCIFY) į BRL
R$0.184788
1 Calcify Tech(CALCIFY) į CAD
C$0.0472236
1 Calcify Tech(CALCIFY) į BDT
4.167996
1 Calcify Tech(CALCIFY) į NGN
51.6917054
1 Calcify Tech(CALCIFY) į COP
$134.1957832
1 Calcify Tech(CALCIFY) į ZAR
R.0.5985078
1 Calcify Tech(CALCIFY) į UAH
1.4126016
1 Calcify Tech(CALCIFY) į VES
Bs5.33832
1 Calcify Tech(CALCIFY) į CLP
$32.88542
1 Calcify Tech(CALCIFY) į PKR
Rs9.7188222
1 Calcify Tech(CALCIFY) į KZT
18.4473176
1 Calcify Tech(CALCIFY) į THB
฿1.0871694
1 Calcify Tech(CALCIFY) į TWD
NT$1.0365238
1 Calcify Tech(CALCIFY) į AED
د.إ0.1255874
1 Calcify Tech(CALCIFY) į CHF
Fr0.0270338
1 Calcify Tech(CALCIFY) į HKD
HK$0.2662316
1 Calcify Tech(CALCIFY) į AMD
֏13.0758042
1 Calcify Tech(CALCIFY) į MAD
.د.م0.3090066
1 Calcify Tech(CALCIFY) į MXN
$0.6361498
1 Calcify Tech(CALCIFY) į SAR
ريال0.128325
1 Calcify Tech(CALCIFY) į PLN
0.1245608
1 Calcify Tech(CALCIFY) į RON
лв0.1485148
1 Calcify Tech(CALCIFY) į SEK
kr0.319957
1 Calcify Tech(CALCIFY) į BGN
лв0.0571474
1 Calcify Tech(CALCIFY) į HUF
Ft11.5023686
1 Calcify Tech(CALCIFY) į CZK
0.7138292
1 Calcify Tech(CALCIFY) į KWD
د.ك0.0104371
1 Calcify Tech(CALCIFY) į ILS
0.1136104
1 Calcify Tech(CALCIFY) į AOA
Kz31.3082202
1 Calcify Tech(CALCIFY) į BHD
.د.ب0.01290094
1 Calcify Tech(CALCIFY) į BMD
$0.03422
1 Calcify Tech(CALCIFY) į DKK
kr0.2183236
1 Calcify Tech(CALCIFY) į HNL
L0.8969062
1 Calcify Tech(CALCIFY) į MUR
1.55701
1 Calcify Tech(CALCIFY) į NAD
$0.6015876
1 Calcify Tech(CALCIFY) į NOK
kr0.3398046
1 Calcify Tech(CALCIFY) į NZD
$0.0574896
1 Calcify Tech(CALCIFY) į PAB
B/.0.03422
1 Calcify Tech(CALCIFY) į PGK
K0.1450928
1 Calcify Tech(CALCIFY) į QAR
ر.ق0.1245608
1 Calcify Tech(CALCIFY) į RSD
дин.3.4281596

Calcify Tech išteklius

Išsamesnei Calcify Tech analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Calcify Tech svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Calcify Tech

Kiek Calcify Tech(CALCIFY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CALCIFY kaina USD valiuta yra 0.03422USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CALCIFY į USD kaina?
Dabartinė CALCIFY kaina USD valiuta yra $ 0.03422. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Calcify Tech rinkos kapitalizacija?
CALCIFY rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CALCIFY apyvartoje?
CALCIFY apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CALCIFY kaina?
CALCIFY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CALCIFY kaina?
CALCIFY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra CALCIFY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CALCIFY yra $ 107.45KUSD.
Ar CALCIFY kaina šiais metais kils?
CALCIFY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CALCIFY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:32:07(UTC+8)

