Silent Pass kaina (SP)
--
--
+4.06%
+4.06%
Silent Pass (SP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SP kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Silent Pass rinkos kapitalizacija yra $ 59.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SP apyvartoje yra 899.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 66.17K
Šiandienos Silent Pass kainos pokytis į USD: $ 0.
Silent Pass 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Silent Pass 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Silent Pass 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+0.29%
|60 dienų
|$ 0
|-20.63%
|90 dienų
|$ 0
|--
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
