Sanin logotipas

Sanin kaina (SANIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 SANIN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.20%1D
mexc
USD
Sanin (SANIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:20:03(UTC+8)

Sanin (SANIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+0.30%

+0.42%

+0.42%

Sanin (SANIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SANIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SANIN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SANIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sanin (SANIN) rinkos informacija

$ 69.40K
$ 69.40K$ 69.40K

--
----

$ 69.40K
$ 69.40K$ 69.40K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė Sanin rinkos kapitalizacija yra $ 69.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SANIN apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.40K

Sanin (SANIN) kainos istorija USD

Šiandienos Sanin kainos pokytis į USD: $ 0.
Sanin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sanin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sanin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.30%
30 dienų$ 0-10.92%
60 dienų$ 0+34.84%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sanin (SANIN)

As Shiba Inu unveils the Shibarium blockchain, it is our duty to continue Ryoshi's legacy with a decentralized token made by the people for the people. $SHIBA was an experiment, $SANIN is an experiment. When you fail, You see the mistakes and try to create the best. A heartwarming photo of two Sanin Shiba Inu puppies pressing their heads together as they run has gone viral on Twitter, earning over 22,800 retweets and 92,600 likes. Taken by photographer Tetsuya Yutaka, the image reflects the growing popularity of this indigenous breed that once faced extinction. The Sanin Shiba-Inu Ikuseikai group, which has worked to preserve the breed since prewar years, is now receiving many inquiries about adopting Sanin Shiba Inu dogs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Sanin (SANIN) išteklius

Oficiali svetainė

Sanin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sanin (SANIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sanin (SANIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sanin prognozes.

Peržiūrėkite Sanin kainos prognozę dabar!

SANIN į vietos valiutas

Sanin (SANIN) Tokenomika

Supratimas apie Sanin (SANIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SANINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sanin (SANIN)

Kiek Sanin(SANIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SANIN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SANIN į USD kaina?
Dabartinė SANIN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sanin rinkos kapitalizacija?
SANIN rinkos kapitalizacija yra $ 69.40KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SANIN apyvartoje?
SANIN apyvartoje yra 420.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SANIN kaina?
SANIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SANIN kaina?
SANIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SANIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SANIN yra --USD.
Ar SANIN kaina šiais metais kils?
SANIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SANIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.