Phantom Staked SOL kaina (PSOL)

Neįtraukta į sąrašą

1 PSOL į USD – tiesioginė kaina:

$233.32
+1.30%1D
Phantom Staked SOL (PSOL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:25:12(UTC+8)

Phantom Staked SOL (PSOL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 227.43
24 val. žemiausia
$ 236.06
24 val. aukščiausia

$ 227.43
$ 236.06
$ 236.06
$ 128.71
+0.13%

+1.40%

+9.64%

+9.64%

Phantom Staked SOL (PSOL) realiojo laiko kaina yra $233.32. Per pastarąsias 24 valandas PSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 227.43 iki aukščiausios $ 236.06 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSOL kaina yra $ 236.06, o žemiausia – $ 128.71.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – +1.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Phantom Staked SOL (PSOL) rinkos informacija

$ 154.30M
--
$ 154.30M
661.34K
661,335.238812239
Dabartinė Phantom Staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 154.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PSOL apyvartoje yra 661.34K vienetų, o bendras kiekis siekia 661335.238812239. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.30M

Phantom Staked SOL (PSOL) kainos istorija USD

Šiandienos Phantom Staked SOL kainos pokytis į USD: $ +3.22.
Phantom Staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +67.1456928840.
Phantom Staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +95.3707166000.
Phantom Staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +85.2153692137154.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.22+1.40%
30 dienų$ +67.1456928840+28.78%
60 dienų$ +95.3707166000+40.88%
90 dienų$ +85.2153692137154+57.54%

Kas yra Phantom Staked SOL (PSOL)

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

Phantom Staked SOL (PSOL) išteklius

Oficiali svetainė

Phantom Staked SOL kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Phantom Staked SOL (PSOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Phantom Staked SOL (PSOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Phantom Staked SOL prognozes.

Peržiūrėkite Phantom Staked SOL kainos prognozę dabar!

PSOL į vietos valiutas

Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomika

Supratimas apie Phantom Staked SOL (PSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Phantom Staked SOL (PSOL)

Kiek Phantom Staked SOL(PSOL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PSOL kaina USD valiuta yra 233.32USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PSOL į USD kaina?
Dabartinė PSOL kaina USD valiuta yra $ 233.32. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Phantom Staked SOL rinkos kapitalizacija?
PSOL rinkos kapitalizacija yra $ 154.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PSOL apyvartoje?
PSOL apyvartoje yra 661.34KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PSOL kaina?
PSOL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 236.06USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PSOL kaina?
PSOL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 128.71USD.
Kokia yra PSOL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PSOL yra --USD.
Ar PSOL kaina šiais metais kils?
PSOL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PSOL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:25:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.