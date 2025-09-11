Daugiau apie ETHFI

Ether.Fi Foundation logotipas

Ether.Fi Foundation kaina(ETHFI)

$1.4436
+11.01%1D
USD
Ether.Fi Foundation (ETHFI) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Ether.Fi Foundation (ETHFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.15%

+11.01%

+28.99%

+28.99%

Ether.Fi Foundation (ETHFI) realiojo laiko kaina yra $ 1.4454. Per pastarąsias 24 valandas ETHFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.223 iki aukščiausios $ 1.5357 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHFI kaina yra $ 8.571552781361902, o žemiausia – $ 0.405753344673152.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +11.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ether.Fi Foundation (ETHFI) rinkos informacija

No.112

46.63%

0.01%

ETH

Dabartinė Ether.Fi Foundation rinkos kapitalizacija yra $ 674.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.92M. ETHFI apyvartoje yra 466.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.45B

Ether.Fi Foundation (ETHFI) kainos istorija USD

Stebėkite Ether.Fi Foundation kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.143177+11.01%
30 dienų$ +0.2539+21.30%
60 dienų$ +0.2838+24.43%
90 dienų$ +0.3699+34.39%
Ether.Fi Foundation kainos pokytis šiandien

Šiandien ETHFI užfiksuotas $ +0.143177 (+11.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ether.Fi Foundation 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2539 (+21.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ether.Fi Foundation 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETHFI rodiklis pasikeitė $ +0.2838 (+24.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ether.Fi Foundation 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3699 (+34.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ether.Fi Foundation (ETHFI) pokyčius?

Peržiūrėkite Ether.Fi Foundation kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Ether.Fi Foundation galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ether.Fi Foundation investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ETHFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ether.Fi Foundation mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ether.Fi Foundation, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ether.Fi Foundation kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ether.Fi Foundation (ETHFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ether.Fi Foundation (ETHFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ether.Fi Foundation prognozes.

Peržiūrėkite Ether.Fi Foundation kainos prognozę dabar!

Ether.Fi Foundation (ETHFI) Tokenomika

Supratimas apie Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ieškote, kaip nusipirkti Ether.Fi Foundation? Viskas paprasta ir patogu! Ether.Fi Foundation lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Ether.Fi Foundation išteklius

Išsamesnei Ether.Fi Foundation analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ether.Fi Foundation svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ether.Fi Foundation

Kiek Ether.Fi Foundation(ETHFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETHFI kaina USD valiuta yra 1.4454USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETHFI į USD kaina?
Dabartinė ETHFI kaina USD valiuta yra $ 1.4454. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ether.Fi Foundation rinkos kapitalizacija?
ETHFI rinkos kapitalizacija yra $ 674.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETHFI apyvartoje?
ETHFI apyvartoje yra 466.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETHFI kaina?
ETHFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.571552781361902USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETHFI kaina?
ETHFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.405753344673152USD.
Kokia yra ETHFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETHFI yra $ 11.92MUSD.
Ar ETHFI kaina šiais metais kils?
ETHFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETHFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Ether.Fi Foundation (ETHFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

