Ether.Fi Foundation (ETHFI) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.223
24 val. žemiausia
$ 1.5357
24 val. aukščiausia
$ 1.223
$ 1.5357
$ 8.571552781361902
$ 0.405753344673152
+0.15%
+11.01%
+28.99%
Ether.Fi Foundation (ETHFI) realiojo laiko kaina yra $ 1.4454. Per pastarąsias 24 valandas ETHFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.223 iki aukščiausios $ 1.5357 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHFI kaina yra $ 8.571552781361902, o žemiausia – $ 0.405753344673152.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – +11.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ether.Fi Foundation (ETHFI) rinkos informacija
No.112
$ 674.03M
$ 11.92M
$ 1.45B
466.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
46.63%
0.01%
ETH
Dabartinė Ether.Fi Foundation rinkos kapitalizacija yra $ 674.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 11.92M. ETHFI apyvartoje yra 466.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.45B
Ether.Fi Foundation (ETHFI) kainos istorija USD
Stebėkite Ether.Fi Foundation kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.143177
+11.01%
30 dienų
$ +0.2539
+21.30%
60 dienų
$ +0.2838
+24.43%
90 dienų
$ +0.3699
+34.39%
Ether.Fi Foundation kainos pokytis šiandien
Šiandien ETHFI užfiksuotas $ +0.143177 (+11.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ether.Fi Foundation 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.2539 (+21.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ether.Fi Foundation 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ETHFI rodiklis pasikeitė $ +0.2838 (+24.43% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ether.Fi Foundation 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.3699 (+34.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ether.Fi Foundation (ETHFI) pokyčius?
Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.
Ether.Fi Foundation galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ether.Fi Foundation investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ETHFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ether.Fi Foundation mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ether.Fi Foundation, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ether.Fi Foundation kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ether.Fi Foundation (ETHFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ether.Fi Foundation (ETHFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ether.Fi Foundation prognozes.
Supratimas apie Ether.Fi Foundation (ETHFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ether.Fi Foundation (ETHFI)
Ieškote, kaip nusipirkti Ether.Fi Foundation? Viskas paprasta ir patogu! Ether.Fi Foundation lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.