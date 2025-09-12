Phantom Staked SOL (PSOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Phantom Staked SOL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PSOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Phantom Staked SOL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Phantom Staked SOL kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:26:11(UTC+8)

Phantom Staked SOL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Phantom Staked SOL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 247.01 prekybos kainą 2025 m.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Phantom Staked SOL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 259.3605 prekybos kainą 2026 m.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PSOL ateities kaina yra $ 272.3285 su 10.25% augimo norma.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PSOL ateities kaina yra $ 285.9449 su 15.76% augimo norma.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PSOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 300.2421, o augimo norma – 21.55%.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PSOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 315.2543, o augimo norma – 27.63%.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Phantom Staked SOL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 513.5160 prekybos kainą.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Phantom Staked SOL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 836.4635 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 247.01
    0.00%
  • 2026
    $ 259.3605
    5.00%
  • 2027
    $ 272.3285
    10.25%
  • 2028
    $ 285.9449
    15.76%
  • 2029
    $ 300.2421
    21.55%
  • 2030
    $ 315.2543
    27.63%
  • 2031
    $ 331.0170
    34.01%
  • 2032
    $ 347.5678
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 364.9462
    47.75%
  • 2034
    $ 383.1935
    55.13%
  • 2035
    $ 402.3532
    62.89%
  • 2036
    $ 422.4709
    71.03%
  • 2037
    $ 443.5944
    79.59%
  • 2038
    $ 465.7741
    88.56%
  • 2039
    $ 489.0629
    97.99%
  • 2040
    $ 513.5160
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Phantom Staked SOL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 247.01
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 247.0438
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 247.2468
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 248.0251
    0.41%
Phantom Staked SOL (PSOL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PSOL kaina yra $247.01. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PSOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $247.0438. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PSOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $247.2468. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Phantom Staked SOL (PSOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PSOL kaina yra $248.0251. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Phantom Staked SOL kainų statistika

Naujausia PSOL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PSOL turi 653.49K apyvartą ir $ 161.42M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Phantom Staked SOL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Phantom Staked SOL, dabartinė Phantom Staked SOL kaina yra 247.01USD. Apyvartinė Phantom Staked SOL (PSOL) pasiūla yra 653.49K PSOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $161,418,083.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.04%
    $ 14.07
    $ 246.94
    $ 231.77
  • 7 dienos
    16.17%
    $ 39.9355
    $ 246.2461
    $ 205.4815
  • 30 dienų
    19.94%
    $ 49.2601
    $ 246.2461
    $ 205.4815
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Phantom Staked SOL kaina pasikeitė $14.07, atspindinti 6.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Phantom Staked SOL buvo prekiaujama aukščiausia $246.2461 ir žemiausia $205.4815. Kainos pokytis buvo 16.17%. Ši naujausia tendencija parodo PSOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Phantom Staked SOL įvyko 19.94%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $49.2601 vertę. Tai rodo, kad PSOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Phantom Staked SOL (PSOL) kainų prognozės modulis?

Phantom Staked SOL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PSOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Phantom Staked SOL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PSOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Phantom Staked SOL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PSOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PSOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Phantom Staked SOL potencialą.

Kodėl PSOL kainų prognozė yra svarbi?

PSOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PSOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, PSOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PSOL kainų prognozė?
Remiantis Phantom Staked SOL (PSOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PSOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PSOL 2026 m.?
1 vieneto Phantom Staked SOL (PSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PSOL kaina 2027 m.?
Phantom Staked SOL (PSOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PSOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PSOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phantom Staked SOL (PSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PSOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Phantom Staked SOL (PSOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PSOL 2030 m.?
1 vieneto Phantom Staked SOL (PSOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PSOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PSOL kainų prognozė 2040 metams?
Phantom Staked SOL (PSOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PSOL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:26:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.