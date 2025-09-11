Daugiau apie PAID

PAID Network logotipas

PAID Network kaina(PAID)

$0.0201
-0.98%1D
USD
PAID Network (PAID) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:49:52(UTC+8)

PAID Network (PAID) kainos informacija (USD)

$ 0.0195
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.51%

-0.98%

-2.90%

-2.90%

PAID Network (PAID) realiojo laiko kaina yra $ 0.0201. Per pastarąsias 24 valandas PAID svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0195 iki aukščiausios $ 0.0206 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PAID kaina yra $ 6.38388509, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PAID per pastarąją valandą pasikeitė +1.51%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PAID Network (PAID) rinkos informacija

No.1158

86.54%

BASE

Dabartinė PAID Network rinkos kapitalizacija yra $ 10.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.38K. PAID apyvartoje yra 514.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 589686914.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.95M

PAID Network (PAID) kainos istorija USD

Stebėkite PAID Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000199-0.98%
30 dienų$ -0.0047-18.96%
60 dienų$ -0.0001-0.50%
90 dienų$ +0.0003+1.51%
PAID Network kainos pokytis šiandien

Šiandien PAID užfiksuotas $ -0.000199 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PAID Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0047 (-18.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PAID Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PAID rodiklis pasikeitė $ -0.0001 (-0.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PAID Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0003 (+1.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PAID Network (PAID) pokyčius?

Peržiūrėkite PAID Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PAID Network (PAID)

PAID is a Decentralised Crowdfunding Platform with the mission to provide highly vetted projects and founders bringing brilliant ideas with crowd-sourced funding for the benefit of all and particularly in terms of transparency, security and efficiency.

PAID Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PAID Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PAIDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PAID Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PAID Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PAID Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PAID Network (PAID) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PAID Network (PAID) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PAID Network prognozes.

Peržiūrėkite PAID Network kainos prognozę dabar!

PAID Network (PAID) Tokenomika

Supratimas apie PAID Network (PAID) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PAIDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PAID Network (PAID)

Ieškote, kaip nusipirkti PAID Network? Viskas paprasta ir patogu! PAID Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PAID į vietos valiutas

1 PAID Network(PAID) į VND
528.9315
1 PAID Network(PAID) į AUD
A$0.030351
1 PAID Network(PAID) į GBP
0.014673
1 PAID Network(PAID) į EUR
0.017085
1 PAID Network(PAID) į USD
$0.0201
1 PAID Network(PAID) į MYR
RM0.084822
1 PAID Network(PAID) į TRY
0.829527
1 PAID Network(PAID) į JPY
¥2.9547
1 PAID Network(PAID) į ARS
ARS$28.63245
1 PAID Network(PAID) į RUB
1.698249
1 PAID Network(PAID) į INR
1.771212
1 PAID Network(PAID) į IDR
Rp329.508144
1 PAID Network(PAID) į KRW
27.955482
1 PAID Network(PAID) į PHP
1.149318
1 PAID Network(PAID) į EGP
￡E.0.967815
1 PAID Network(PAID) į BRL
R$0.10854
1 PAID Network(PAID) į CAD
C$0.027738
1 PAID Network(PAID) į BDT
2.44818
1 PAID Network(PAID) į NGN
30.316629
1 PAID Network(PAID) į COP
$78.823356
1 PAID Network(PAID) į ZAR
R.0.351348
1 PAID Network(PAID) į UAH
0.829728
1 PAID Network(PAID) į VES
Bs3.1356
1 PAID Network(PAID) į CLP
$19.3161
1 PAID Network(PAID) į PKR
Rs5.708601
1 PAID Network(PAID) į KZT
10.835508
1 PAID Network(PAID) į THB
฿0.638778
1 PAID Network(PAID) į TWD
NT$0.609633
1 PAID Network(PAID) į AED
د.إ0.073767
1 PAID Network(PAID) į CHF
Fr0.015879
1 PAID Network(PAID) į HKD
HK$0.156378
1 PAID Network(PAID) į AMD
֏7.680411
1 PAID Network(PAID) į MAD
.د.م0.181503
1 PAID Network(PAID) į MXN
$0.373659
1 PAID Network(PAID) į SAR
ريال0.075375
1 PAID Network(PAID) į PLN
0.073164
1 PAID Network(PAID) į RON
лв0.087033
1 PAID Network(PAID) į SEK
kr0.187734
1 PAID Network(PAID) į BGN
лв0.033567
1 PAID Network(PAID) į HUF
Ft6.754002
1 PAID Network(PAID) į CZK
0.419085
1 PAID Network(PAID) į KWD
د.ك0.0061305
1 PAID Network(PAID) į ILS
0.066732
1 PAID Network(PAID) į AOA
Kz18.389691
1 PAID Network(PAID) į BHD
.د.ب0.0075777
1 PAID Network(PAID) į BMD
$0.0201
1 PAID Network(PAID) į DKK
kr0.128238
1 PAID Network(PAID) į HNL
L0.526821
1 PAID Network(PAID) į MUR
0.91455
1 PAID Network(PAID) į NAD
$0.353358
1 PAID Network(PAID) į NOK
kr0.199593
1 PAID Network(PAID) į NZD
$0.033768
1 PAID Network(PAID) į PAB
B/.0.0201
1 PAID Network(PAID) į PGK
K0.085224
1 PAID Network(PAID) į QAR
ر.ق0.073164
1 PAID Network(PAID) į RSD
дин.2.012613

PAID Network išteklius

Išsamesnei PAID Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali PAID Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PAID Network

Kiek PAID Network(PAID) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PAID kaina USD valiuta yra 0.0201USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PAID į USD kaina?
Dabartinė PAID kaina USD valiuta yra $ 0.0201. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PAID Network rinkos kapitalizacija?
PAID rinkos kapitalizacija yra $ 10.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PAID apyvartoje?
PAID apyvartoje yra 514.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PAID kaina?
PAID pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.38388509USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PAID kaina?
PAID pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PAID prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PAID yra $ 60.38KUSD.
Ar PAID kaina šiais metais kils?
PAID šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PAID kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PAID Network (PAID) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

