Challenge logotipas

Challenge kaina(CT)

1 CT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0000016
$0.0000016$0.0000016
0.00%1D
USD
Challenge (CT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:40:04(UTC+8)

Challenge (CT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016
24 val. žemiausia
$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016
24 val. aukščiausia

$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016

$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016

$ 0.014925134828981869
$ 0.014925134828981869$ 0.014925134828981869

$ 0.000026985101781223
$ 0.000026985101781223$ 0.000026985101781223

0.00%

0.00%

-20.00%

-20.00%

Challenge (CT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000016. Per pastarąsias 24 valandas CT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000016 iki aukščiausios $ 0.0000016 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CT kaina yra $ 0.014925134828981869, o žemiausia – $ 0.000026985101781223.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CT per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Challenge (CT) rinkos informacija

No.8474

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.60K
$ 1.60K$ 1.60K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Dabartinė Challenge rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 0.00. CT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.60K

Challenge (CT) kainos istorija USD

Stebėkite Challenge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0000029-64.45%
60 dienų$ -0.0000008-33.34%
90 dienų$ -0.0000084-84.00%
Challenge kainos pokytis šiandien

Šiandien CT užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Challenge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000029 (-64.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Challenge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CT rodiklis pasikeitė $ -0.0000008 (-33.34% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Challenge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000084 (-84.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Challenge (CT) pokyčius?

Peržiūrėkite Challenge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Challenge (CT)

Challenge.GG, a groundbreaking platform where the exhilarating world of gaming meets the transformative power of blockchain and Web3 technologies. This outlines our vision and the innovative features of Challenge.GG, a platform that's not just a gaming hub but a comprehensive ecosystem where passion for gaming evolves into a profession. Here, we redefine competitive gaming, offering a decentralized, secure, and dynamic environment where every player can thrive.

Challenge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Challenge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Challenge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Challenge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Challenge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Challenge (CT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Challenge (CT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Challenge prognozes.

Peržiūrėkite Challenge kainos prognozę dabar!

Challenge (CT) Tokenomika

Supratimas apie Challenge (CT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Challenge (CT)

Ieškote, kaip nusipirkti Challenge? Viskas paprasta ir patogu! Challenge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CT į vietos valiutas

1 Challenge(CT) į VND
0.042104
1 Challenge(CT) į AUD
A$0.000002416
1 Challenge(CT) į GBP
0.000001168
1 Challenge(CT) į EUR
0.00000136
1 Challenge(CT) į USD
$0.0000016
1 Challenge(CT) į MYR
RM0.000006752
1 Challenge(CT) į TRY
0.000066048
1 Challenge(CT) į JPY
¥0.0002352
1 Challenge(CT) į ARS
ARS$0.0022792
1 Challenge(CT) į RUB
0.000135184
1 Challenge(CT) į INR
0.000140976
1 Challenge(CT) į IDR
Rp0.026229504
1 Challenge(CT) į KRW
0.002222208
1 Challenge(CT) į PHP
0.000091552
1 Challenge(CT) į EGP
￡E.0.000076944
1 Challenge(CT) į BRL
R$0.00000864
1 Challenge(CT) į CAD
C$0.000002208
1 Challenge(CT) į BDT
0.00019488
1 Challenge(CT) į NGN
0.002416912
1 Challenge(CT) į COP
$0.006274496
1 Challenge(CT) į ZAR
R.0.000027984
1 Challenge(CT) į UAH
0.000066048
1 Challenge(CT) į VES
Bs0.0002496
1 Challenge(CT) į CLP
$0.0015376
1 Challenge(CT) į PKR
Rs0.000454416
1 Challenge(CT) į KZT
0.000862528
1 Challenge(CT) į THB
฿0.000050832
1 Challenge(CT) į TWD
NT$0.000048464
1 Challenge(CT) į AED
د.إ0.000005872
1 Challenge(CT) į CHF
Fr0.000001264
1 Challenge(CT) į HKD
HK$0.000012448
1 Challenge(CT) į AMD
֏0.000611376
1 Challenge(CT) į MAD
.د.م0.000014448
1 Challenge(CT) į MXN
$0.000029744
1 Challenge(CT) į SAR
ريال0.000006
1 Challenge(CT) į PLN
0.000005824
1 Challenge(CT) į RON
лв0.000006944
1 Challenge(CT) į SEK
kr0.00001496
1 Challenge(CT) į BGN
лв0.000002672
1 Challenge(CT) į HUF
Ft0.000537808
1 Challenge(CT) į CZK
0.000033376
1 Challenge(CT) į KWD
د.ك0.000000488
1 Challenge(CT) į ILS
0.000005312
1 Challenge(CT) į AOA
Kz0.001463856
1 Challenge(CT) į BHD
.د.ب0.0000006032
1 Challenge(CT) į BMD
$0.0000016
1 Challenge(CT) į DKK
kr0.000010208
1 Challenge(CT) į HNL
L0.000041936
1 Challenge(CT) į MUR
0.0000728
1 Challenge(CT) į NAD
$0.000028128
1 Challenge(CT) į NOK
kr0.000015888
1 Challenge(CT) į NZD
$0.000002688
1 Challenge(CT) į PAB
B/.0.0000016
1 Challenge(CT) į PGK
K0.000006784
1 Challenge(CT) į QAR
ر.ق0.000005824
1 Challenge(CT) į RSD
дин.0.000160288

Challenge išteklius

Išsamesnei Challenge analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Challenge svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Challenge

Kiek Challenge(CT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CT kaina USD valiuta yra 0.0000016USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CT į USD kaina?
Dabartinė CT kaina USD valiuta yra $ 0.0000016. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Challenge rinkos kapitalizacija?
CT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CT apyvartoje?
CT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CT kaina?
CT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.014925134828981869USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CT kaina?
CT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000026985101781223USD.
Kokia yra CT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CT yra $ 0.00USD.
Ar CT kaina šiais metais kils?
CT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:40:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

