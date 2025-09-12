Daugiau apie OPM

OpMentis kaina (OPM)

1 OPM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00301852
+2.00%1D
USD
OpMentis (OPM) kainos grafikas realiu laiku
OpMentis (OPM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00295759
24 val. žemiausia
$ 0.00307121
24 val. aukščiausia

$ 0.00295759
$ 0.00307121
$ 0.075756
$ 0
-0.18%

+2.06%

-24.25%

-24.25%

OpMentis (OPM) realiojo laiko kaina yra $0.00301852. Per pastarąsias 24 valandas OPM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00295759 iki aukščiausios $ 0.00307121 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OPM kaina yra $ 0.075756, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OPM per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +2.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OpMentis (OPM) rinkos informacija

$ 224.88K
--
$ 301.85K
74.50M
100,000,000.0
Dabartinė OpMentis rinkos kapitalizacija yra $ 224.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OPM apyvartoje yra 74.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 301.85K

OpMentis (OPM) kainos istorija USD

Šiandienos OpMentis kainos pokytis į USD: $ 0.
OpMentis 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0029613948.
OpMentis 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0037476160.
OpMentis 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015185263088323933.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.06%
30 dienų$ +0.0029613948+98.11%
60 dienų$ +0.0037476160+124.15%
90 dienų$ +0.0015185263088323933+101.24%

Kas yra OpMentis (OPM)

OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives.

OpMentis (OPM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

OpMentis kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OpMentis (OPM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OpMentis (OPM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OpMentis prognozes.

Peržiūrėkite OpMentis kainos prognozę dabar!

OPM į vietos valiutas

OpMentis (OPM) Tokenomika

Supratimas apie OpMentis (OPM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OPMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OpMentis (OPM)

Kiek OpMentis(OPM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OPM kaina USD valiuta yra 0.00301852USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OPM į USD kaina?
Dabartinė OPM kaina USD valiuta yra $ 0.00301852. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OpMentis rinkos kapitalizacija?
OPM rinkos kapitalizacija yra $ 224.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OPM apyvartoje?
OPM apyvartoje yra 74.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OPM kaina?
OPM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.075756USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OPM kaina?
OPM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OPM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OPM yra --USD.
Ar OPM kaina šiais metais kils?
OPM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OPM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
