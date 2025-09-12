Daugiau apie NFTXBT

NFTXBT Kainos informacija

NFTXBT Oficiali svetainė

NFTXBT Tokenomika

NFTXBT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

nftxbt logotipas

nftxbt kaina (NFTXBT)

Neįtraukta į sąrašą

1 NFTXBT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00031274
$0.00031274$0.00031274
-3.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
nftxbt (NFTXBT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:05:34(UTC+8)

nftxbt (NFTXBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00030116
$ 0.00030116$ 0.00030116
24 val. žemiausia
$ 0.00032682
$ 0.00032682$ 0.00032682
24 val. aukščiausia

$ 0.00030116
$ 0.00030116$ 0.00030116

$ 0.00032682
$ 0.00032682$ 0.00032682

$ 0.02622555
$ 0.02622555$ 0.02622555

$ 0.00027487
$ 0.00027487$ 0.00027487

+0.34%

-3.10%

+13.72%

+13.72%

nftxbt (NFTXBT) realiojo laiko kaina yra $0.00031274. Per pastarąsias 24 valandas NFTXBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00030116 iki aukščiausios $ 0.00032682 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTXBT kaina yra $ 0.02622555, o žemiausia – $ 0.00027487.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTXBT per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -3.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

nftxbt (NFTXBT) rinkos informacija

$ 311.09K
$ 311.09K$ 311.09K

--
----

$ 311.09K
$ 311.09K$ 311.09K

994.73M
994.73M 994.73M

994,733,220.3782278
994,733,220.3782278 994,733,220.3782278

Dabartinė nftxbt rinkos kapitalizacija yra $ 311.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFTXBT apyvartoje yra 994.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 994733220.3782278. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 311.09K

nftxbt (NFTXBT) kainos istorija USD

Šiandienos nftxbt kainos pokytis į USD: $ 0.
nftxbt 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000759485.
nftxbt 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001558223.
nftxbt 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003523962641072659.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.10%
30 dienų$ -0.0000759485-24.28%
60 dienų$ -0.0001558223-49.82%
90 dienų$ -0.0003523962641072659-52.98%

Kas yra nftxbt (NFTXBT)

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

nftxbt (NFTXBT) išteklius

Oficiali svetainė

nftxbt kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos nftxbt (NFTXBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų nftxbt (NFTXBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes nftxbt prognozes.

Peržiūrėkite nftxbt kainos prognozę dabar!

NFTXBT į vietos valiutas

nftxbt (NFTXBT) Tokenomika

Supratimas apie nftxbt (NFTXBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTXBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie nftxbt (NFTXBT)

Kiek nftxbt(NFTXBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NFTXBT kaina USD valiuta yra 0.00031274USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NFTXBT į USD kaina?
Dabartinė NFTXBT kaina USD valiuta yra $ 0.00031274. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra nftxbt rinkos kapitalizacija?
NFTXBT rinkos kapitalizacija yra $ 311.09KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NFTXBT apyvartoje?
NFTXBT apyvartoje yra 994.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NFTXBT kaina?
NFTXBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02622555USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NFTXBT kaina?
NFTXBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00027487USD.
Kokia yra NFTXBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NFTXBT yra --USD.
Ar NFTXBT kaina šiais metais kils?
NFTXBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NFTXBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:05:34(UTC+8)

nftxbt (NFTXBT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.