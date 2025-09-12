Daugiau apie MXM

MAXX AI kaina (MXM)

Neįtraukta į sąrašą

1 MXM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00135437
$0.00135437$0.00135437
-9.10%1D
mexc
USD
MAXX AI (MXM) kainos grafikas realiu laiku
MAXX AI (MXM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.32%

-9.18%

+44.53%

+44.53%

MAXX AI (MXM) realiojo laiko kaina yra $0.00135437. Per pastarąsias 24 valandas MXM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00134202 iki aukščiausios $ 0.00150553 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MXM kaina yra $ 0.134883, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MXM per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – -9.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +44.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAXX AI (MXM) rinkos informacija

--
----

Dabartinė MAXX AI rinkos kapitalizacija yra $ 454.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MXM apyvartoje yra 334.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 988450359.195817. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.34M

MAXX AI (MXM) kainos istorija USD

Šiandienos MAXX AI kainos pokytis į USD: $ -0.000136942449747175.
MAXX AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004859384.
MAXX AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009469512.
MAXX AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004420989255742014.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000136942449747175-9.18%
30 dienų$ +0.0004859384+35.88%
60 dienų$ +0.0009469512+69.92%
90 dienų$ +0.0004420989255742014+48.46%

Kas yra MAXX AI (MXM)

MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MAXX AI (MXM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

MAXX AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAXX AI (MXM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAXX AI (MXM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAXX AI prognozes.

Peržiūrėkite MAXX AI kainos prognozę dabar!

MXM į vietos valiutas

MAXX AI (MXM) Tokenomika

Supratimas apie MAXX AI (MXM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MXMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAXX AI (MXM)

Kiek MAXX AI(MXM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MXM kaina USD valiuta yra 0.00135437USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MXM į USD kaina?
Dabartinė MXM kaina USD valiuta yra $ 0.00135437. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAXX AI rinkos kapitalizacija?
MXM rinkos kapitalizacija yra $ 454.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MXM apyvartoje?
MXM apyvartoje yra 334.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MXM kaina?
MXM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.134883USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MXM kaina?
MXM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MXM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MXM yra --USD.
Ar MXM kaina šiais metais kils?
MXM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MXM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

