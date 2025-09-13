MAXX AI (MXM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite MAXX AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MXM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte MAXX AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

MAXX AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:14:25(UTC+8)

MAXX AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, MAXX AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001425 prekybos kainą 2025 m.

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, MAXX AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001496 prekybos kainą 2026 m.

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MXM ateities kaina yra $ 0.001571 su 10.25% augimo norma.

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MXM ateities kaina yra $ 0.001650 su 15.76% augimo norma.

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MXM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001732, o augimo norma – 21.55%.

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MXM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001819, o augimo norma – 27.63%.

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. MAXX AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002963 prekybos kainą.

MAXX AI (MXM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. MAXX AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004827 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001425
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001496
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001571
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001650
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001732
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001819
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001910
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002005
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002106
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002211
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002322
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002438
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002560
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002688
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002822
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002963
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės MAXX AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001425
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001425
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001426
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001431
    0.41%
MAXX AI (MXM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MXM kaina yra $0.001425. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

MAXX AI (MXM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MXM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001425. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

MAXX AI (MXM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MXM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001426. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

MAXX AI (MXM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MXM kaina yra $0.001431. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė MAXX AI kainų statistika

--
----

--

$ 478.61K
$ 478.61K$ 478.61K

334.83M
334.83M 334.83M

--
----

--

Naujausia MXM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MXM turi 334.83M apyvartą ir $ 478.61K bendrą rinkos kapitalizaciją.

MAXX AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje MAXX AI, dabartinė MAXX AI kaina yra 0.001425USD. Apyvartinė MAXX AI (MXM) pasiūla yra 334.83M MXM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $478,613.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    5.08%
    $ 0
    $ 0.001432
    $ 0.001341
  • 7 dienos
    15.58%
    $ 0.000222
    $ 0.001504
    $ 0.001148
  • 30 dienų
    25.33%
    $ 0.000361
    $ 0.001504
    $ 0.001148
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas MAXX AI kaina pasikeitė $0, atspindinti 5.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas MAXX AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.001504 ir žemiausia $0.001148. Kainos pokytis buvo 15.58%. Ši naujausia tendencija parodo MXM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį MAXX AI įvyko 25.33%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000361 vertę. Tai rodo, kad MXM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia MAXX AI (MXM) kainų prognozės modulis?

MAXX AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MXM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius MAXX AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MXM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti MAXX AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MXM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MXM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą MAXX AI potencialą.

Kodėl MXM kainų prognozė yra svarbi?

MXM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MXM dabar?
Pagal jūsų prognozes, MXM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MXM kainų prognozė?
Remiantis MAXX AI (MXM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MXM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MXM 2026 m.?
1 vieneto MAXX AI (MXM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MXM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MXM kaina 2027 m.?
MAXX AI (MXM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MXM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MXM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MAXX AI (MXM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MXM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, MAXX AI (MXM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MXM 2030 m.?
1 vieneto MAXX AI (MXM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MXM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MXM kainų prognozė 2040 metams?
MAXX AI (MXM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MXM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.