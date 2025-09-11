Lisk kaina (LSK)
Lisk (LSK) realiojo laiko kaina yra $0.374175. Per pastarąsias 24 valandas LSK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.372748 iki aukščiausios $ 0.382 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LSK kaina yra $ 34.92, o žemiausia – $ 0.101672.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LSK per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – -2.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Lisk rinkos kapitalizacija yra $ 75.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LSK apyvartoje yra 200.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 149.62M
Šiandienos Lisk kainos pokytis į USD: $ -0.0078248019656392.
Lisk 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0455364614.
Lisk 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0578644425.
Lisk 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0256086425327565.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0078248019656392
|-2.04%
|30 dienų
|$ -0.0455364614
|-12.16%
|60 dienų
|$ -0.0578644425
|-15.46%
|90 dienų
|$ -0.0256086425327565
|-6.40%
Lisk is a Layer 2 blockchain dedicated to bringing Web3 adoption in emerging markets back to Ethereum. Offering some of the lowest transaction fees in the industry, Lisk is the ecosystem of choice for users and developers in cost-sensitive regions. By leveraging efficient, scalable, and innovative Layer 2 technology, Lisk enables real-world applications in emerging markets to operate efficiently on Ethereum for the first time. Lisk’s founder-focused approach provides a comprehensive ecosystem of builder programs, tools, seed liquidity, and knowledge bases to support local Web3 projects from inception to success. As a long-standing Web3 infrastructure project, Lisk has been democratizing blockchain accessibility for developers and end-users globally since 2016. As a member of the Optimism Superchain, Lisk plays a pivotal role in building the industry’s first truly interoperable supernetwork alongside Base, Optimism, Mode, and Worldchain.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
