Kerosene kaina (KEROSENE)

1 KEROSENE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00111231
$0.00111231
+15.00%1D
mexc
USD
Kerosene (KEROSENE) kainos grafikas realiu laiku
Kerosene (KEROSENE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.00111305
$ 0.00111305
24 val. aukščiausia

$ 0.00111305
$ 0.00111305

$ 0.355143
$ 0.355143

+14.81%

+15.09%

+15.05%

+15.05%

Kerosene (KEROSENE) realiojo laiko kaina yra $0.00111231. Per pastarąsias 24 valandas KEROSENE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00111305 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KEROSENE kaina yra $ 0.355143, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KEROSENE per pastarąją valandą pasikeitė +14.81%, per 24 valandas – +15.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kerosene (KEROSENE) rinkos informacija

$ 195.16K
$ 195.16K

--
----

$ 978.25K
$ 978.25K

199.50M
199.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Kerosene rinkos kapitalizacija yra $ 195.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KEROSENE apyvartoje yra 199.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 978.25K

Kerosene (KEROSENE) kainos istorija USD

Šiandienos Kerosene kainos pokytis į USD: $ +0.00014582.
Kerosene 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002155723.
Kerosene 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004526439.
Kerosene 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017325201222777565.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00014582+15.09%
30 dienų$ -0.0002155723-19.38%
60 dienų$ -0.0004526439-40.69%
90 dienų$ -0.0017325201222777565-60.90%

Kas yra Kerosene (KEROSENE)

Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Kerosene (KEROSENE) išteklius

Kerosene kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kerosene (KEROSENE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kerosene (KEROSENE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kerosene prognozes.

Peržiūrėkite Kerosene kainos prognozę dabar!

KEROSENE į vietos valiutas

Kerosene (KEROSENE) Tokenomika

Supratimas apie Kerosene (KEROSENE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KEROSENEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kerosene (KEROSENE)

Kiek Kerosene(KEROSENE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KEROSENE kaina USD valiuta yra 0.00111231USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KEROSENE į USD kaina?
Dabartinė KEROSENE kaina USD valiuta yra $ 0.00111231. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kerosene rinkos kapitalizacija?
KEROSENE rinkos kapitalizacija yra $ 195.16KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KEROSENE apyvartoje?
KEROSENE apyvartoje yra 199.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KEROSENE kaina?
KEROSENE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.355143USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KEROSENE kaina?
KEROSENE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra KEROSENE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KEROSENE yra --USD.
Ar KEROSENE kaina šiais metais kils?
KEROSENE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KEROSENE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
