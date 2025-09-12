Daugiau apie K21

$0.054722
$0.054722
+1.20%1D
K21 (K21) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:56:19(UTC+8)

K21 (K21) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.052965
$ 0.052965
24 val. žemiausia
$ 0.057234
$ 0.057234
24 val. aukščiausia

$ 0.052965
$ 0.052965

$ 0.057234
$ 0.057234

$ 11.59
$ 11.59

$ 0.02374923
$ 0.02374923

+0.05%

+1.27%

+3.11%

+3.11%

K21 (K21) realiojo laiko kaina yra $0.054742. Per pastarąsias 24 valandas K21 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.052965 iki aukščiausios $ 0.057234 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia K21 kaina yra $ 11.59, o žemiausia – $ 0.02374923.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, K21 per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.11%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

K21 (K21) rinkos informacija

$ 986.49K
$ 986.49K

--
--

$ 1.15M
$ 1.15M

18.03M
18.03M

21,000,000.0
21,000,000.0

Dabartinė K21 rinkos kapitalizacija yra $ 986.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. K21 apyvartoje yra 18.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M

K21 (K21) kainos istorija USD

Šiandienos K21 kainos pokytis į USD: $ +0.00068678.
K21 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019048409.
K21 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0202455513.
K21 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.018224676503817144.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00068678+1.27%
30 dienų$ -0.0019048409-3.47%
60 dienų$ +0.0202455513+36.98%
90 dienų$ +0.018224676503817144+49.91%

Kas yra K21 (K21)

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

K21 (K21) išteklius

K21 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos K21 (K21) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų K21 (K21) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes K21 prognozes.

Peržiūrėkite K21 kainos prognozę dabar!

K21 į vietos valiutas

K21 (K21) Tokenomika

Supratimas apie K21 (K21) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie K21išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie K21 (K21)

Kiek K21(K21) verta (-as) šiandien?
Dabartinė K21 kaina USD valiuta yra 0.054742USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė K21 į USD kaina?
Dabartinė K21 kaina USD valiuta yra $ 0.054742. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra K21 rinkos kapitalizacija?
K21 rinkos kapitalizacija yra $ 986.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra K21 apyvartoje?
K21 apyvartoje yra 18.03MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) K21 kaina?
K21 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.59USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) K21 kaina?
K21 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02374923USD.
Kokia yra K21 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis K21 yra --USD.
Ar K21 kaina šiais metais kils?
K21 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite K21 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:56:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.