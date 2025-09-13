K21 (K21) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite K21 kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek K21 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte K21 kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

K21 kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 00:54:48(UTC+8)

K21 Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

K21 (K21) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, K21 galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.055786 prekybos kainą 2025 m.

K21 (K21) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, K21 galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.058575 prekybos kainą 2026 m.

K21 (K21) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. K21 ateities kaina yra $ 0.061504 su 10.25% augimo norma.

K21 (K21) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. K21 ateities kaina yra $ 0.064579 su 15.76% augimo norma.

K21 (K21) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, K21 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.067808, o augimo norma – 21.55%.

K21 (K21) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, K21 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.071198, o augimo norma – 27.63%.

K21 (K21) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. K21 kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.115975 prekybos kainą.

K21 (K21) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. K21 kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.188911 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.055786
    0.00%
  • 2026
    $ 0.058575
    5.00%
  • 2027
    $ 0.061504
    10.25%
  • 2028
    $ 0.064579
    15.76%
  • 2029
    $ 0.067808
    21.55%
  • 2030
    $ 0.071198
    27.63%
  • 2031
    $ 0.074758
    34.01%
  • 2032
    $ 0.078496
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.082421
    47.75%
  • 2034
    $ 0.086542
    55.13%
  • 2035
    $ 0.090869
    62.89%
  • 2036
    $ 0.095412
    71.03%
  • 2037
    $ 0.100183
    79.59%
  • 2038
    $ 0.105192
    88.56%
  • 2039
    $ 0.110452
    97.99%
  • 2040
    $ 0.115975
    107.89%
Trumpalaikės K21 kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.055786
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.055793
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.055839
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.056015
    0.41%
K21 (K21) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma K21 kaina yra $0.055786. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

K21 (K21) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė K21, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.055793. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

K21 (K21) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė K21, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.055839. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

K21 (K21) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma K21 kaina yra $0.056015. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė K21 kainų statistika

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

18.03M
18.03M 18.03M

Naujausia K21 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, K21 turi 18.03M apyvartą ir $ 1.01M bendrą rinkos kapitalizaciją.

K21 istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje K21, dabartinė K21 kaina yra 0.055786USD. Apyvartinė K21 (K21) pasiūla yra 18.03M K21, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,006,150.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.96%
    $ 0.001070
    $ 0.055878
    $ 0.054273
  • 7 dienos
    2.34%
    $ 0.001305
    $ 0.060851
    $ 0.051780
  • 30 dienų
    -8.21%
    $ -0.004585
    $ 0.060851
    $ 0.051780
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas K21 kaina pasikeitė $0.001070, atspindinti 1.96% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas K21 buvo prekiaujama aukščiausia $0.060851 ir žemiausia $0.051780. Kainos pokytis buvo 2.34%. Ši naujausia tendencija parodo K21 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį K21 įvyko -8.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.004585 vertę. Tai rodo, kad K21 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia K21 (K21) kainų prognozės modulis?

K21 Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas K21 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius K21 ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą K21 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti K21 kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja K21 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina K21 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą K21 potencialą.

Kodėl K21 kainų prognozė yra svarbi?

K21 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į K21 dabar?
Pagal jūsų prognozes, K21 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio K21 kainų prognozė?
Remiantis K21 (K21) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama K21 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 K21 2026 m.?
1 vieneto K21 (K21) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, K21 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama K21 kaina 2027 m.?
K21 (K21) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 K21 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė K21 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, K21 (K21) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė K21 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, K21 (K21) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 K21 2030 m.?
1 vieneto K21 (K21) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, K21 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia K21 kainų prognozė 2040 metams?
K21 (K21) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 K21 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.