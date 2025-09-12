EnviDa kaina (EDAT)
EnviDa (EDAT) realiojo laiko kaina yra $0.04151875. Per pastarąsias 24 valandas EDAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04001402 iki aukščiausios $ 0.04190685 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EDAT kaina yra $ 1.45, o žemiausia – $ 0.00651432.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EDAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – +0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė EnviDa rinkos kapitalizacija yra $ 434.97K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EDAT apyvartoje yra 10.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 44923057.80794211. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.87M
Šiandienos EnviDa kainos pokytis į USD: $ +0.00030442.
EnviDa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0018620536.
EnviDa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0049928829.
EnviDa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005261333445309366.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00030442
|+0.74%
|30 dienų
|$ +0.0018620536
|+4.48%
|60 dienų
|$ -0.0049928829
|-12.02%
|90 dienų
|$ -0.005261333445309366
|-11.24%
The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.
