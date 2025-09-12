Daugiau apie $DRIP

$DRIP Kainos informacija

$DRIP Oficiali svetainė

$DRIP Tokenomika

$DRIP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DRIP logotipas

DRIP kaina ($DRIP)

Neįtraukta į sąrašą

1 $DRIP į USD – tiesioginė kaina:

$0.01319544
$0.01319544$0.01319544
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DRIP ($DRIP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:41:45(UTC+8)

DRIP ($DRIP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01287877
$ 0.01287877$ 0.01287877
24 val. žemiausia
$ 0.01342856
$ 0.01342856$ 0.01342856
24 val. aukščiausia

$ 0.01287877
$ 0.01287877$ 0.01287877

$ 0.01342856
$ 0.01342856$ 0.01342856

$ 0.309212
$ 0.309212$ 0.309212

$ 0.00300284
$ 0.00300284$ 0.00300284

+0.35%

+0.24%

+18.55%

+18.55%

DRIP ($DRIP) realiojo laiko kaina yra $0.01318807. Per pastarąsias 24 valandas $DRIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01287877 iki aukščiausios $ 0.01342856 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $DRIP kaina yra $ 0.309212, o žemiausia – $ 0.00300284.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $DRIP per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – +0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DRIP ($DRIP) rinkos informacija

$ 878.92K
$ 878.92K$ 878.92K

--
----

$ 878.92K
$ 878.92K$ 878.92K

66.54M
66.54M 66.54M

66,542,523.180364534
66,542,523.180364534 66,542,523.180364534

Dabartinė DRIP rinkos kapitalizacija yra $ 878.92K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $DRIP apyvartoje yra 66.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 66542523.180364534. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 878.92K

DRIP ($DRIP) kainos istorija USD

Šiandienos DRIP kainos pokytis į USD: $ 0.
DRIP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0059101979.
DRIP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0059818790.
DRIP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.005223576673720362.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.24%
30 dienų$ -0.0059101979-44.81%
60 dienų$ +0.0059818790+45.36%
90 dienų$ +0.005223576673720362+65.59%

Kas yra DRIP ($DRIP)

Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DRIP ($DRIP) išteklius

Oficiali svetainė

DRIP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DRIP ($DRIP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DRIP ($DRIP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DRIP prognozes.

Peržiūrėkite DRIP kainos prognozę dabar!

$DRIP į vietos valiutas

DRIP ($DRIP) Tokenomika

Supratimas apie DRIP ($DRIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $DRIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DRIP ($DRIP)

Kiek DRIP($DRIP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $DRIP kaina USD valiuta yra 0.01318807USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $DRIP į USD kaina?
Dabartinė $DRIP kaina USD valiuta yra $ 0.01318807. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DRIP rinkos kapitalizacija?
$DRIP rinkos kapitalizacija yra $ 878.92KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $DRIP apyvartoje?
$DRIP apyvartoje yra 66.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $DRIP kaina?
$DRIP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.309212USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $DRIP kaina?
$DRIP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00300284USD.
Kokia yra $DRIP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $DRIP yra --USD.
Ar $DRIP kaina šiais metais kils?
$DRIP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $DRIP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:41:45(UTC+8)

DRIP ($DRIP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.