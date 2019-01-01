DRIP ($DRIP) Tokenomika
DRIP ($DRIP) Informacija
Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement.
DRIP ($DRIP) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius DRIP ($DRIP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
DRIP ($DRIP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti DRIP ($DRIP) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $DRIP tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $DRIP tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $DRIP tokenomiką, galite peržiūrėti $DRIP tokeno kainą realiuoju laiku!
