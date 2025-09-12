Daugiau apie BLB

Blueberry logotipas

Blueberry kaina (BLB)

Neįtraukta į sąrašą

1 BLB į USD – tiesioginė kaina:

$0.00097919
$0.00097919$0.00097919
-0.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Blueberry (BLB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:30:59(UTC+8)

Blueberry (BLB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01175792
$ 0.01175792$ 0.01175792

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.33%

-6.07%

-6.07%

Blueberry (BLB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLB kaina yra $ 0.01175792, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blueberry (BLB) rinkos informacija

$ 241.36K
$ 241.36K$ 241.36K

--
----

$ 979.20K
$ 979.20K$ 979.20K

246.48M
246.48M 246.48M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Blueberry rinkos kapitalizacija yra $ 241.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLB apyvartoje yra 246.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 979.20K

Blueberry (BLB) kainos istorija USD

Šiandienos Blueberry kainos pokytis į USD: $ 0.
Blueberry 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blueberry 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blueberry 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.33%
30 dienų$ 0-46.74%
60 dienų$ 0-49.26%
90 dienų$ 0--

Kas yra Blueberry (BLB)

DeFi's prime broker. Lend passively for high interest rates, or borrow up to 20x to deploy into popular DeFi strategies such as trading and yield farming.

Blueberry (BLB) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Blueberry kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blueberry (BLB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blueberry (BLB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blueberry prognozes.

Peržiūrėkite Blueberry kainos prognozę dabar!

BLB į vietos valiutas

Blueberry (BLB) Tokenomika

Supratimas apie Blueberry (BLB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blueberry (BLB)

Kiek Blueberry(BLB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLB į USD kaina?
Dabartinė BLB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blueberry rinkos kapitalizacija?
BLB rinkos kapitalizacija yra $ 241.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLB apyvartoje?
BLB apyvartoje yra 246.48MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLB kaina?
BLB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01175792USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLB kaina?
BLB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLB yra --USD.
Ar BLB kaina šiais metais kils?
BLB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:30:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.