Bizzy by Virtuals (BIZ) realiojo laiko kaina yra $0.00182503. Per pastarąsias 24 valandas BIZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00172342 iki aukščiausios $ 0.00206734 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIZ kaina yra $ 0.02075262, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIZ per pastarąją valandą pasikeitė +2.26%, per 24 valandas – +5.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +138.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bizzy by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 1.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIZ apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.83M
Šiandienos Bizzy by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Bizzy by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014723986.
Bizzy by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002718210.
Bizzy by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0042490515659239954.
Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon. Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation. But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift. Bizzy changes all that. It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.
