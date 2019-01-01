Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomika
Bizzy by Virtuals (BIZ) Informacija
Bizzy is the AI engine behind Buzzing — a social media platform built on permissionless, AI-driven prediction markets. Buzzing was also awarded 3rd place at the Virtuals Global Hackathon.
Prediction markets let people trade on the likelihood of future events, much like trading stocks. With real money on the line, they tap into collective intelligence and often outperform traditional social media speculation.
But prediction markets still face serious friction. Placing a bet often requires deep research, yet users lack the tools and insights available in traditional finance. The topics people care about are fast-moving and diverse — but creating corresponding prediction markets and securing reliable oracle support is still a heavy lift.
Bizzy changes all that.
It analyzes data, surfaces insights, and helps users make smarter bets. As an AI copilot, Bizzy also assists users in creating new markets, providing oracle support for resolution, and bootstrapping liquidity — making it easier to turn any topic into a tradable conversation.
Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Bizzy by Virtuals (BIZ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Bizzy by Virtuals (BIZ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bizzy by Virtuals (BIZ) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BIZ tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BIZ tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BIZ tokenomiką, galite peržiūrėti BIZ tokeno kainą realiuoju laiku!
BIZ kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BIZ? Mūsų BIZ kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.