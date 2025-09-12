Daugiau apie BTM

Bitcoin Treasury Machine logotipas

Bitcoin Treasury Machine kaina (BTM)

Neįtraukta į sąrašą

1 BTM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.90%1D
USD
Bitcoin Treasury Machine (BTM) kainos grafikas realiu laiku
Bitcoin Treasury Machine (BTM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201157
$ 0.00201157$ 0.00201157

$ 0
$ 0$ 0

+1.37%

+2.92%

+14.07%

+14.07%

Bitcoin Treasury Machine (BTM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BTM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTM kaina yra $ 0.00201157, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTM per pastarąją valandą pasikeitė +1.37%, per 24 valandas – +2.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) rinkos informacija

$ 18.33K
$ 18.33K$ 18.33K

--
----

$ 18.33K
$ 18.33K$ 18.33K

998.02M
998.02M 998.02M

998,022,205.9415683
998,022,205.9415683 998,022,205.9415683

Dabartinė Bitcoin Treasury Machine rinkos kapitalizacija yra $ 18.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTM apyvartoje yra 998.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 998022205.9415683. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.33K

Bitcoin Treasury Machine (BTM) kainos istorija USD

Šiandienos Bitcoin Treasury Machine kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitcoin Treasury Machine 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitcoin Treasury Machine 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitcoin Treasury Machine 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.92%
30 dienų$ 0+12.24%
60 dienų$ 0+37.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bitcoin Treasury Machine (BTM)

$BTM is a community-driven cryptocurrency focused on sustainability, rewards, and long-term value. Our ecosystem includes "BTC rewards, a deflationary with 5% fee model with 100% LP burned, and continuous development to drive adoption. By holding $BTM, users earn passive Bitcoin rewards, making it a unique way to grow your BTC holdings automatically. We are committed to transparency, security, and building a thriving DeFi ecosystem.

Bitcoin Treasury Machine (BTM) išteklius

Oficiali svetainė

Bitcoin Treasury Machine kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitcoin Treasury Machine (BTM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitcoin Treasury Machine (BTM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitcoin Treasury Machine prognozes.

Peržiūrėkite Bitcoin Treasury Machine kainos prognozę dabar!

BTM į vietos valiutas

Bitcoin Treasury Machine (BTM) Tokenomika

Supratimas apie Bitcoin Treasury Machine (BTM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitcoin Treasury Machine (BTM)

Kiek Bitcoin Treasury Machine(BTM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTM į USD kaina?
Dabartinė BTM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitcoin Treasury Machine rinkos kapitalizacija?
BTM rinkos kapitalizacija yra $ 18.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTM apyvartoje?
BTM apyvartoje yra 998.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTM kaina?
BTM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00201157USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTM kaina?
BTM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BTM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTM yra --USD.
Ar BTM kaina šiais metais kils?
BTM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.