BigShortBets kaina (BIGSB)
-1.57%
+0.25%
+4.19%
+4.19%
BigShortBets (BIGSB) realiojo laiko kaina yra $0.12826. Per pastarąsias 24 valandas BIGSB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.127943 iki aukščiausios $ 0.130306 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIGSB kaina yra $ 2.08, o žemiausia – $ 0.07116.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIGSB per pastarąją valandą pasikeitė -1.57%, per 24 valandas – +0.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BigShortBets rinkos kapitalizacija yra $ 726.61K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BIGSB apyvartoje yra 5.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 29854323.077543378. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.83M
Šiandienos BigShortBets kainos pokytis į USD: $ +0.0003171.
BigShortBets 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014507103.
BigShortBets 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0234932687.
BigShortBets 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0003171
|+0.25%
|30 dienų
|$ -0.0014507103
|-1.13%
|60 dienų
|$ -0.0234932687
|-18.31%
|90 dienų
|$ 0
|--
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token. In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working. Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address. Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
