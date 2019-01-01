BigShortBets (BIGSB) Tokenomika
BigShortBets (BIGSB) Informacija
BigShortBets is the social, decentralized, anonymous information marketplace & blockchain futures trading tool - powered by $BigSB token.
In short we build a platform on Tor network for investors. Only thing used for KYC process on the platform is MetaMask address This platform will enable information exchange between parties eg. buying and selling information and creating own space like on any other social platform eg. groups, timeline, posts. It is 100% community driven, to maintain a good situation on the platform there is a community reputation system to control the uncontrolled content. We already have that part working.
Second part is the Market, on which we create ability to fully decentralize the futures trading. We will enable for users of the platform to create bets (futures contracts) on anything they like. It will work like the first stock exchange in Amsterdam. Everything to make GME and AMC- like actions without interception. We plan to attract arbitrators to trade on this platform (bets on NASDAQ, GOLD, STEEL, etc). We do so cause the only information used in KYC is MetaMask wallet address.
Last thing. Every transaction on the platform is secured by BigSB token. Everything we collect in presale, public sale, etc goes to liquidity for future arbitrators. Platform provides full anonymity and encryption.
BigShortBets (BIGSB) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius BigShortBets (BIGSB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
BigShortBets (BIGSB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BigShortBets (BIGSB) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BIGSB tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BIGSB tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BIGSB tokenomiką, galite peržiūrėti BIGSB tokeno kainą realiuoju laiku!
BIGSB kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BIGSB? Mūsų BIGSB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.