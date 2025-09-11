ARKEO kaina (ARKEO)
+0.01%
-0.17%
-3.62%
-3.62%
ARKEO (ARKEO) realiojo laiko kaina yra $0.02737004. Per pastarąsias 24 valandas ARKEO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02736366 iki aukščiausios $ 0.02741686 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ARKEO kaina yra $ 0.146623, o žemiausia – $ 0.02697519.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ARKEO per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė ARKEO rinkos kapitalizacija yra $ 669.63K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ARKEO apyvartoje yra 24.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 120992625.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.31M
Šiandienos ARKEO kainos pokytis į USD: $ 0.
ARKEO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0043728346.
ARKEO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0104136104.
ARKEO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.09437707058453223.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.17%
|30 dienų
|$ -0.0043728346
|-15.97%
|60 dienų
|$ -0.0104136104
|-38.04%
|90 dienų
|$ -0.09437707058453223
|-77.51%
Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.
